Tomašević predstavio urbani projekt: "Europski gradovi gledaju kako da nas kopiraju"

U ova dvorišta mogu doći i građani, što je bitno i iz perspektive toplinskih otoka. Ključna je stvar da ima što više zelenila u gradu. Mi smo učetverostručili broj stabala koja sadimo na javnim površinama, no dolazimo do limita, posebice u centru grada", rekao je Tomašević i dodao da je teško, skupo i dugotrajno da se zasade stabla na ulici zbog podzemnih instalacija