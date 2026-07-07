ozelenjivanje površina
Tomašević predstavio urbani projekt: "Europski gradovi gledaju kako da nas kopiraju"
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika na konferenciji za medije predstavili su novosti o projektu ozelenjivanja gradskih dvorišta
"Koncept je da Grad uloži sredstva u ozelenjavanje dvorišta, a dogovoreno je da nakon ulaganja inicijalnih sredstava, održavanje samih dvorišta bude na stanarima. Tako da smo htjeli vidjeti kako se održava ovaj projekt nakon šest mjeseci, i mogu reći da smo zadovoljni.
"Prošli tjedan u Zagrebu smo imali gradonačelnike raznih europskih gradova koji ovaj projekt gledaju kao svojevrsnu urbanu inovaciju i gledaju kako da ga kopiraju. Dosad je ovako uređeno 14 dvorišta, a u pripremi je još 17 projekata ozelenjivanja dvorišta.
U ova dvorišta mogu doći i građani, što je bitno i iz perspektive toplinskih otoka. Ključna je stvar da ima što više zelenila u gradu. Mi smo učetverostručili broj stabala koja sadimo na javnim površinama, no dolazimo do limita, posebice u centru grada", rekao je Tomašević i dodao da je teško, skupo i dugotrajno da se zasade stabla na ulici zbog podzemnih instalacija
"No dosta je lako zasaditi stabla u unutarnjim dvorištima, a ta stabla jednako doprinosi rashlađivanju. Zato su ovakvi projekti korisni za stanare, ali i građane cijelog grada jer smanjuju efekte toplinskog udara i temperaturu u gradu.
Što se tiče Zvonimirove 13, ovdje su bile uklonjene betonske površine, posađeno novo zelenilo, staze, prostor za boravak. Postavljena je rasvjeta, a biljni fond sačuvan.
To je pristup koji želimo razvijati - što više hlada i zelenila kako bi naš grad postao ugodnije mjesto za život", rekao je Tomašević.
Pitanja koja muče Zagrepčana
Tomašević je i odgovorio na neka od pitanja koja muče građane - polukružno okretanje Savska-Vukovarska i činjenica da ljudi hodaju preko gradilišta od Savske prema Trešnjevci. Također, prvi autobusi kod Vrbika - ljudi se žale da ima poprilično za hodati na dijelu Vukovarske gdje ne voze tramvaji.
"Najavili smo te radove prije više od tri mjeseca. Svi radovi se objavljuju na web stranici Privremene regulacije prometa. Napravljeno je najbolje moguće rješenje, opsežni su radovi jer se zamjenjuje magistralni opskrbi cjevovod koji je ključan kako bi imali manje pucanja cijevi u Vukovarskoj. S druge strane, odmah radimo radove na tramvajskoj skretnici tako da će se to sada potpuno završiti. Do početka školske godine očekujemo dovršetak radova.
Što se tiče regulacije prometa, napravljeno je najbolje što je moguće po prometnom elaboratu od strane tvrtke koja je za to ovlaštena. Mogli smo i potpuno zatvoriti to raskrižje, budući da je cijelo već raskopano."
Kritike oko žutih traka
Osvrnuo se i na žute trake.
"Cijelo rješenje napravljeno je na temelju studije koju je napravila je struka, Prometni fakultet u Zagrebu, a ne Grad Zagreb.
S obzirom da Grad ne može kažnjavati one koji krše pravilo žute trake, ovo je bilo najbolje što možemo sa zakonskim ovlastima koje su nam stavljene. Već sad je vidljivo da puno manje automobila krši to pravilo u Savskoj", rekao je Tomašević.
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