PEGLANJE SLUŽBENE KARTICE
Tomašević: Jurišić više nije član Možemo! ni zaposlenik Holdinga. Nisam ga štitio
- Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je u četvrtak da je Filip Jurišić, dojučerašnji voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad, više nije član stranke Možemo! ni zaposlenik Zagrebačkog holdinga.
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Jurišić je dao otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice, priopćili su u srijedu iz Zagrebačkog holdinga, najavivši da će do javnog natječaja podružnicu voditi član Uprave Miljenko Hrman.
Tomislav Tomašević je na konferenciji za medije u četvrtak rekao da je sporni račun u iznosu od 936 eura nastao prije otprilike mjesec dana te da je interna kontrola Zagrebačkog holdinga uočila sumnjivo korištenje službene kartice te pozvala Jurišića na razgovor.
Ostavka na sve dužnosti
"Jučer je nakon toga Filip Jurišić dao ostavku, i ne samo ostavku, nego i otkaz u Zagrebačkom holdingu. Znači, ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije ni zaposlenik Zagrebačkog holdinga. Da to nije učinio, ionako bi dobio otkaz“, rekao je.
Potvrdio je da je Jurišić bio član stranke Možemo! te da je "sad već bivši član stranke“ jer je takvo ponašanje "apsolutno neprihvatljivo“.
Tomašević je istaknuo da, osim poslovne i etičke, postoji i pravna odgovornost za korištenje službene kartice u privatne svrhe te podsjetio da je Zagrebački holding slučaj proslijedio nadležnim državnim tijelima.
Tomašević tvrdi da nije štitio Jurišića
Odbacio je tvrdnje da je Uprava Zagrebačkog holdinga ranije imala saznanja o nepravilnostima te da je on osobno štitio Jurišića.
"Nije točno. Nemam nikakvih saznanja o bilo kakvim nepravilnostima vezanim za Jurišića. Provjerio sam s Upravom jesu li oni imali bilo kakva saznanja do sada i nisu“, rekao je.
Jurišić je na čelu podružnice Zagrebački digitalni grad bio od 2022. godine.
Do javnog natječaja tu će podružnicu voditi član Uprave Miljenko Hrman.
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