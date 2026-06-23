U obnovu Schlosserovih stuba Zagreb uložio 1,7 milijuna eura, Tomašević komentirao istraživanje o ZET-u

Predstavnik izvođača radova, tvrtke Teh Gradnja, Ilija Beara rekao je da je zahvat bio složeniji nego što se na prvi pogled činilo. "Zidovi koji idu uz stepenice s jedne i druge strane bili su u užasno lošem stanju, konstruktivno uopće nisu imali nikakvu funkciju", rekao je Beara, dodavši da je nad radovima bila i kontrola Gradskog zavoda za zaštitu spomenika. Kao novitet istaknuo je da su stepenice prije bile obložene kulirom, a sada su izrađene u masi kulira, pa se površinski sloj neće morati mijenjati kako se troši.