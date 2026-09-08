europski tjedan mobilnosti
Tomašević: Svaka osoba na "Bajsu" ili svom biciklu - jedan automobil manje na cesti
Grad Zagreb će od 16. do 22. rujna sudjelovati po 25. put u Europskom tjednu mobilnosti tijekom kojega je pripremio 150 besplatnih aktivnosti pod motom „Mobilnost za sve - međugeneracijska pravednost”, najavio je u utorak gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Jako mi je drago da Zagreb opet sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti, to je sada već 25. obljetnica", istaknuo je gradonačelnik Tomašević na konferenciji za novinare u Arheološkom muzeju.
Tomašević je rekao da Grad Zagreb od početka sudjeluje u Tjednu mobilnosti, u organizaciji Europske komisije, a da im se dosad pridružilo više od 2000 gradova. Podsjetio je da je to manifestacija koja se zalaže za održive oblike mobilnosti i za smanjenje potrebe korištenje automobila jer njihov veći broj ne samo da stvara gužve na cestama nego utječe i na kvalitetu zraka.
Jedna osoba na biciklu ili 'Bajsu' - jedna manje u automobilu
"Što više ljudi koristi 'Bajs' ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače ili rolaju, ili da koriste javni prijevoz, to će manje automobila biti na cestama", poručio je Tomašević te kazao da se svi trebamo upitati kakav grad želimo dodajući da se u zadnjih 10 godina drastično povećava broj registriranih automobila u Zagrebu i zagrebačkom prstenu.
"Vjerujem da ako građanima pružimo dobru, kvalitetnu, pouzdanu alternativu da se neće baš svaki puta odlučiti za prijevoz automobilom", poručio je Tomašević.
Kako je naglasio, to je pokazao i sustav javnih bicikala 'Bajs' jer je gotovo 140.000 građana Zagreba u godini dana registrirano kao njegovi korisnici. Zbog toga se naručuje još 50 posto tih bicikala jer svaka osoba koja je na 'Bajsu' ili na svom biciklu - jedan automobil manje na cesti, istaknuo je.
Tomašević je poručio i da ulaganje u javni prijevoz "nema alternativu".
Podsjetio je da su u ponedjeljak u Zagrebu u promet puštena 62 nova električna autobusa što je, kaže, najveći iskorak u elektrifikaciji javnog prijevoza u Hrvatskoj.
Najavio je da će se tijekom rujna prvi put nakon više od 20 godina proširiti tramvajska mreža (Sarajevska). Došlo je i 27 novih tramvaja, 13 će ih doći do kraja godine, a kupuje se još 20 dužih tramvaja. Prošlo i ovo ljeto obnavljale su se stare tramvajske pruge, a obnavljat će se i sljedeće godine, najavio je Tomašević.
U Europskom tjednu mobilnosti u Zagrebu održat će se više od 150 besplatnih aktivnosti, a privremeno će se proširiti pješačke zone.
Na Dan bez automobila, 22. rujna, javni prijevoz i 'Bajs' - besplatni
Na Dan bez automobila, 22. rujna, značajan dio središta grada bit će zatvoren za automobilski promet, dok će javni prijevoz i javni bicikli 'Bajs' biti besplatni.
Središnja događanja počet će 19. rujna programima Kultur-Špica na križanju Masarykove i Preradovićeve ulice te Piece of Zagreb u Heinzelovoj ulici, a dan kasnije, 20. rujna, Cvjetni trg postat će središte glazbenih i rekreativnih sadržaja uz tradicionalnu Žbicu - vožnju biciklima, dječju biciklijadu, rolanje i brojne druge aktivnosti.
Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna pozvao je građane da im se pridruže i pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma. "Želimo kvalitetniju i opsežniju biciklističku infrastrukturu, a ovakva događanja prilika su da zajedno pokažemo da za to postoji snažna podrška građana“, rekao je.
Najavio je i da će se u Lapidariju Arheološkog muzeja 21. rujna održati panel rasprava o prometu i urbanom planiranju Zagreba, s naglaskom na uključivanje građana.
Bit će predstavljeno i idejno rješenje uređenja pješačke zone Masarykove i Tesline ulice, od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca, znači spoj dvije sjeverne točke Zelene potkove i uređenje Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve. Riječ je o proširenju pješačke zone koja je došla do Cvjetnog trga i dijelu prema Teslinoj te jedinstvenom uređenju tog prostora.
Obilježavanju jubilarnog 25. izdanja Europskog tjedna mobilnosti ove se godine kao partner priključila i Turistička zajednica grada Zagreba.
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