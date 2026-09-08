Tomašević je rekao da Grad Zagreb od početka sudjeluje u Tjednu mobilnosti, u organizaciji Europske komisije, a da im se dosad pridružilo više od 2000 gradova. Podsjetio je da je to manifestacija koja se zalaže za održive oblike mobilnosti i za smanjenje potrebe korištenje automobila jer njihov veći broj ne samo da stvara gužve na cestama nego utječe i na kvalitetu zraka.