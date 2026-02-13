Tomašević zbog dočeka rukometašima ide na Ustavni sud: Evo što je poručio

Ustavni sud pojasnio je da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće "na zahtjev", nego isključivo po vlastitoj ocjeni kada uoči ozbiljan, strukturni i dugotrajan poremećaj u pravnom poretku. Također je naveo da sporove o navodnim povredama ustavnih jamstava prvenstveno rješava kroz ustavne tužbe ili postupke apstraktne ocjene ustavnosti i zakonitosti.