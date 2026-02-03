Thompsonov tim: Nastup rukometašima nismo naplatili, oni su birali pjesme

Osvrnuli su se i na odabir pjesama, nakon što su se u javnosti pojavili komentari jer nije izvedena "Bojna Čavoglave". Među onima koji su to istaknuli bio je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je ustvrdio da mu Vlada nije dozvolila da otpjeva tu pjesmu i uzvikne "Za dom spremni".