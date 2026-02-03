Thompsonov tim: Nastup rukometašima nismo naplatili, oni su birali pjesme

Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona objavljena je reakcija na tvrdnje vezane uz njegov nastup na dočeku rukometaša u Zagrebu. Njegov tim demantirao je, kako navode, neistinite i zlonamjerne informacije o naplati nastupa, a pojasnili su i tko je birao izvedene pjesme.
Demantij o naplati
"MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter. Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća", napisano je na njegovu Facebooku.
Izbor pjesama
Osvrnuli su se i na odabir pjesama, nakon što su se u javnosti pojavili komentari jer nije izvedena "Bojna Čavoglave". Među onima koji su to istaknuli bio je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je ustvrdio da mu Vlada nije dozvolila da otpjeva tu pjesmu i uzvikne "Za dom spremni".
"Naglašavamo da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim", stoji u objavi.
"Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa", zaključili su.
Podsjetimo, Grad Zagreb započeo je organizaciju dočeka brončanih rukometaša, ali nije pristao na to da na Trgu nastupi Marko Perković Thompson. Nakon toga Hrvatski rukometni savez objavio je da dočeka neće biti, a Vlada je reagirala preuzimanjem organizacije dočeka u suradnji s HRS-om i pozvala Thompsona da nastupi.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ustvrdio je da je Vlada time svjesno prekršila Zakon o komunalnom gospodarstvu jer nije zatražila dozvolu za korištenje javne površine te je najavio da će Gradska skupština zatražiti ocjenu ustavnosti Vladina zaključka. Premijer Andrej Plenković odbacio je te optužbe, poručivši da su to naknadne "reklamacije" nakon održanog dočeka.
