VIDEO / Vučićeva zavjera stolaca: "Blokaderi su mi namjestili scenu u kojoj bih bio Charlie Kirk"
Na televiziji Informer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je izjavio da postoji i pisani trag o tome kako su ljudi koje naziva „blokaderima“ planirali njegovo ubojstvo, i to po uzoru na ono što se dogodilo suradniku Donalda Trumpa, Charlieju Kirku – a da policija na to nije reagirala.
Čudne stvari u svijetu
„Pogledajte liniju Šri Lanka, malo gore Daka, Bangladeš, malo gore na zapad Nepal…“, govorio je Vučić, crtajući pred sobom, iako je po pogledima prisutnih izgledalo da nitko ne zna ni što crta ni o čemu govori.
„Koliko se čudnih i nevjerojatnih stvari u svijetu događa, reći ćete mi da je slučajnost?“ upitao je.
Nitko od devetero gostiju u studiju mu nije proturječio. Umjesto toga šutjeli su, dok je gotovo sat vremena trajao monolog predsjednika Srbije u kojem je pokušavao dokazati da su nemiri u Nepalu i ubojstvo Charlieja Kirka u dubokoj vezi sa susjednom nam državom.
„Prevest ću vam stvari na našu zemlju, da vidite da su i Nepal i Charlie Kirk i svi ostali bili planirani da se dogode kod nas. Samo zahvaljujući smirenosti i strpljivosti većine građana te mudroj politici državnog rukovodstva uspjeli smo sačuvati sve živote“, rekao je Vučić.
Prema njegovim riječima, „blokaderi“ su ga planirali 28. rujna pozvati na debatu na Trgu Republike, gdje bi ga posjeli na stolicu dok bi ga publika vrijeđala.
„Oni su točno namještali scenu u kojoj bih ja bio Charlie Kirk i u kojoj bi me netko, da kažem bilo što, došao i ubio“, izjavio je Vučić.
Na pitanje gošće u studiju postoji li dokument, odgovorio je: „Da, da, postoji kao dokument.“ A na pitanje je li policija reagirala, odmahnuo je rukom: „Ma jok, naša policija to…“
„Nevjerojatne gluposti“
Iako su tvrdnje dramatične, nisu postale ni udarna vijest u provladinim medijima.
„Moguće je kada se iznose toliko nevjerojatne gluposti da čak ni mediji bliski vlasti više ne obraćaju pažnju. Predsjednika su već više puta htjeli ubiti i, hvala Bogu, ne fali mu dlaka s glave. A nikada nitko nije uhićen, iako je planiranje atentata na državne dužnosnike teško kazneno djelo“, kaže Uglješa Bokić, novinar lista Danas.
Vučić je u emisiji upozorio: „Zapamtite, poštovani građani, sjednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da netko od nas bude ubijen, jer oni pobijediti više ne mogu. Ovo govorim ne zbog nečega što mi je sada potrebno, jer stvari idu odlično, već zbog povijesti – želim da ostane zapisano.“
🇷🇸 Western intel funds Serbian unrest - Vucic— Michael Cook (@Michael91387113) September 13, 2025
Foreign intelligence agencies are pouring $4 billion into fueling protests in Serbia, President Aleksandar Vucic told TV Informer.
Although he cannot name the culprits directly — doing so would break Serbia’s fragile neutrality –… pic.twitter.com/jyiHmsgujj
„Predsjednik se voli prikazivati kao žrtva“
„On se u suštini obraća svojim glasačima i voli od sebe praviti žrtvu. Ta sumanuta priča kako je trebao proći kao Trumpov aktivist je nešto u što normalan čovjek jednostavno ne može povjerovati. To je teško uopće izmisliti – da on kaže da će sjediti na trgu i da će netko pucati na njega iz snajpera“, navodi Bokić.
Prema njegovim riječima, i priča o strancima koji stoje iza obojene revolucije u Srbiji plod je predsjednikove mašte.
Na pitanje gošće u studiju tko su ti ljudi, Vučić je odgovorio: „Znam, naravno. To su pripadnici različitih obavještajnih agencija iz više svjetskih zemalja.“
Bokić, međutim, ističe: „Da postoji i tračak istine u tome, nadležne službe bi već reagirale. To se u svim zemljama tako radi – nemoguće je da samo on zna nešto, a da nitko drugi ne zna.“
„Kraj obojene revolucije“
Moguće je, kaže Bokić, da Vučić zamišlja ovakve scenarije jer se zapravo boji da bi se u Srbiji mogao dogoditi nepalski scenarij. No, predsjednik Srbije je još jednom proglasio kraj obojene revolucije:
„Sad je jasno da mi pobjeđujemo“, zaključio je Aleksandar Vučić.
