Velika banka poslala upozorenje korisnicima: Budite oprezni...

N1 Info
17. ruj. 2025. 08:46
Ilustracija

Sve je više pokušaja prijevare građana i stoga neprestano valja biti na oprezu

Telefonski pozivi sa sumnjivih brojeva, poruke u kojima se traži da kliknete na opasne poveznice, lažni mailovi... samo su neki od načina na koji prevaranti pokušavaju navabiti građane kako bi ih pokrali.

U utorak je i Zagrebačka banka svojim korisnicima poslala upozorenje o pokušaju prijevare.

"Upozoravamo na lažne SMS i WhatsApp poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao sin, kći ili drugi rođak, a u kojima navode da su izgubili mobilni uređaj ili im je oštećen te se javljaju s novog broja i mole da im se uplati novac na IBAN naveden u poruci.

Budite oprezni i ne uplaćujte novac na neprovjerene račune, ne postupajte po uputama koje ste dobili od nepoznatih osoba s nepoznatih brojeva telefona.

Ako pak smatrate da ima osnove za poslanu poruku, nazovite osobu na broj koji imate spremljen od prije i provjerite je li Vam uistinu poslala zahtjev za uplatu", savjetuje Zaba svoje korisnike.

prevaranti prijevara upozorenje zagrebačka banka

