Tragedija kod Karlovca: Poginuo vozač, policija traga za pretjecateljem

Policija traga za nepoznatim vozačem koji je osobnim autom neutvrđenih registracija u petak nepropisno pretjecao kolonu vozila na Turanjskoj obilaznici u smjeru Karlovca, kada je iz suprotnog smjera naišao 56-godišnji vozač koji je izgubio nadzor nad vozilom i poginuo na mjestu nesreće.
Policijska uprava karlovačka je izvijestila u subotu po okončanju očevida kako je u prometnoj nesreći u petak oko 20.10 sati poginuo 56-godišnji vozač u automobilu bosankohercegovačkih oznaka, a još su dvije osobe teško ozlijeđene, 25-godišnja vozačica automobila karlovačkih oznaka i njen 26-godišnji suputnik.
Očevid je pokazao da je 56-godišnji vozač izgubio nadzor kada je primaknuo svoje vozilo rubu kolnika ne bi li izbjegao frontalni sudar s vozačem za sada nepoznatog vozila, koji je nepropisno pretjecao. Pedeset šestogodišnji vozač je pri tom prešao na suprotnu traku i udario u vozilo karlovačkih registracija koje je odbačeno u zaštitnu metalnu ogradu.
Očevid je provodila županijska državna odvjetnica u Karlovcu, a promet je bio u prekidu pet sati, nakon čega je normaliziran.
Policijska uprava karlovačka provodi istragu radi pronalaska nepoznatog vozača koji je prouzročio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo 56-godišnjak, a dvije su osobe teško ozlijeđene, te utvrđuje sve bitne okolnosti. Također je pozvala možebitne svjedoke prometne nesreće da se jave.
