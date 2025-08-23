Tragedija kod Karlovca: Poginuo vozač, policija traga za pretjecateljem

Očevid je pokazao da je 56-godišnji vozač izgubio nadzor kada je primaknuo svoje vozilo rubu kolnika ne bi li izbjegao frontalni sudar s vozačem za sada nepoznatog vozila, koji je nepropisno pretjecao. Pedeset šestogodišnji vozač je pri tom prešao na suprotnu traku i udario u vozilo karlovačkih registracija koje je odbačeno u zaštitnu metalnu ogradu.