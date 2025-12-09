Tramvaj udario ženu u Zagrebu

Na Aveniji Marina Držića, kod Autobusnog kolodvora u smjeru Zapruđa, došlo je do prometne nesreće.
Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba rekao je za Dnevnik.hr. da je tramvaj naletio na ženu.
Pozvana je hitna pomoć, a žena je pri svijesti.
Sve se dogodilo oko 9:30.
U 10:40 ZET je obavjestio da se tramvajski promet normalizirao.
