SVE JE SPREMNO
Split tri dana neće spavati: Počeo jedan od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi
Split je ponovno postao europsko središte elektroničke glazbe. Počelo je novo izdanje Ultra Europe festivala, koji će tijekom tri dana na stadionu Park mladeži okupiti desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.
Dok se posjetitelji pripremaju za nastupe najvećih svjetskih DJ-eva, policija, hitna medicinska pomoć i komunalne službe rade u pojačanom režimu kako bi festival protekao sigurno i bez većih poteškoća.
Već uoči početka festivala u Split su pristigli brojni ljubitelji elektroničke glazbe. Neki su raspoloženi pjevali ulicama grada, dok su drugi, umorni od dugog puta, odmarali gdje su stigli prije početka trodnevnog glazbenog spektakla. Dvanaestu godinu zaredom Split je domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi.
Carla iz španjolskog Alicantea kaže da je dolazak na Ultru nagrada nakon zahtjevnog razdoblja.
"Došle smo na Ultru zato što smo završile La Pau, ispit koji je potreban za upis na fakultet. Bilo je jako teško, a došle smo jer nam se sviđa ta glazba", rekla je.
"Jako smo uzbuđene"
Festival privlači posjetitelje iz svih krajeva svijeta, a mnogi boravak u Hrvatskoj iskorištavaju i za turističko putovanje.
"Ovo mi je prvi put na Ultri, ali prije dolaska u Hrvatsku dosta smo putovale. Nismo došle samo zbog Ultre", kazala je Holly iz Australije.
Njezina prijateljica Savannah prošle je godine na festivalu provela jedan dan.
"Prošle godine bila sam na Ultri jedan dan. Bilo je jako zabavno i line-up je bio odličan. Ove godine posebno se veselimo Calvinu Harrisu. Jako smo uzbuđene", dodala je.
Bella s Floride ističe da već ima iskustva s Ultra festivalima jer je posjetila izdanje u Miamiju.
"Jako sam uzbuđena. Bila sam na Ultri u Miamiju jer sam od tamo, a sada radim na party brodu u Splitu. Imamo besplatnu igru povezanu s Ultrom i bit će jako zabavno, ali jedva čekam vidjeti Subtronicsa."
Tijekom tri festivalska dana na Parku mladeži nastupit će ukupno 90 DJ-eva. Najveće zanimanje publike izaziva subotnji nastup Calvina Harrisa, dok će u nedjelju nastupiti i Martin Garrix te Armin van Buuren.
Među posjetiteljima nisu samo mlađi ljubitelji elektroničke glazbe. Andy iz Londona kaže da ga veseli cijeli program festivala.
"Volimo Calvina Harrisa, ali veselimo se i nedjelji te Martinu Garrixu. Mislim da nastupa i Armin van Buuren. Sva tri dana su odlična i drago nam je što smo ovdje."
"Potrudit ćemo se ostati budni"
Na pitanje hoće li ostati sva tri dana, kroz smijeh je odgovorio:
"Da, bit ćemo ovdje sva tri dana. Malo smo stariji od većine ljudi, ali potrudit ćemo se ostati budni."
Za sigurnost posjetitelja tijekom festivala zadužene su brojne službe. Policija će pojačano nadzirati lokacije na kojima se očekuje najveći broj mladih.
"Bit ćemo maksimalno angažirani koliko se to od nas traži. Posebno ćemo biti usmjereni na područja na kojima će se mladi najviše okupljati, a djelovat ćemo i preventivno", rekla je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
U pripravnosti je i hitna medicinska služba. Na terenu će tijekom festivala biti pet timova hitne medicinske pomoći s ukupno 48 djelatnika.
Pojačan posao očekuje i djelatnike gradske tvrtke Čistoća. Tijekom sljedeća tri dana oko 60 zaposlenika brinut će o što bržem uklanjanju otpada iz grada i festivalske zone.
"Već sutra u 5:30 počinjemo s radom. Cilj je što prije očistiti ulice oko Parka mladeži kako bi bile prohodne za pješake i vozila, a nakon toga krećemo na stadion kako bismo ga pripremili za sljedeći dan", rekao je koordinator Čistoće Split za Ultra festival Vinko Marača.
Dok organizatore i gradske službe očekuju tri zahtjevna dana intenzivnog rada, desetke tisuća posjetitelja očekuje vikend ispunjen glazbom i zabavom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare