Inflacija u novčanicima
Troskot: Građani mogu trošiti samo 21 dan u mjesecu. Hormuz s tim nema nikakve veze
Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića koji je komentirao najnovije podatke analitičara HNB-a o hrvatskom gospodarstvu te se osvrnuo i na Vladinu odgodu za ugradnju razdjelnika.
Realni rast hrvatskog gospodarstva u drugom tromjesečju mogao bi usporiti na 1,6 posto na godišnjoj razini, dok bi rast na tromjesečnoj razini mogao iznositi 0,3 posto, procijenili su analitičari HNB-a u svom biltenu.
Troskot se osvrnuo na HNB-ov Bilten, koji upućuje na usporavanje gospodarske aktivnosti, kao i na tvrdnje Vlade da su gospodarski izazovi povezani s događanjima u Hormuškom tjesnacu. Na pitanje drži li takva teza vodu, odgovorio je:
"Ne. Kada govorimo o energetici, tada imamo ozbiljan problem gdje mi nemamo vlastite izvore energije. Mi se oslanjamo na 60 posto uvoza električne energije. Rijeke i jezera kod nas ne mogu biti upotrebljena za proizvodnju struje iz hidrocentrala. Interventno uvozimo struju, to plaćamo kao skupo zlato jer treba električnu energiju nabaviti osobito za vrijeme sezone.
A tada ste spremni platiti bilo što jer ne želimo biti u situaciji da odmrzavamo ledenice za vrijeme visokih temperatura. Hormuz nema veze s tim. HOPS je kompanija unutar HEP-a, to je prijenosna mreža, autoput za električnu energiju. Tamo zaposlenici kradu sekundarne sirovine koje se koriste za izgradnju mreže, a čim mreže nema, povećava se mrežarina. Hormuz ne pije vodu."
'Na jedan Pantheon trebali bismo izgraditi dvije hidrocentrale ili tri nuklearke'
Dodao je kako u javnosti ne vidi jasnu raspravu o tome koji bi dugoročno trebali biti stabilni izvori energije u Hrvatskoj.
"Koji bi to bio stabilni izvor energije u Hrvatskoj? To nisam čuo ni od SDP-a ni od Možemo. Hoće li to biti hidroelektrana na plin u Rijeci ili nuklearka? Vidimo da se najavljuje Pantheon u Topuskom. To energetski nema smisla.
Na jedan Pantheon, u ovoj situaciji gdje mi nemamo dovoljno električne energije, trebali bismo izgraditi dvije hidrocentrale poput Zakučca u Omišu ili tri nuklearke da bismo pokrili potrebe takvog projekta. Mi već sada uvozimo 60 posto električne energije tijekom sezone i zamislite da imamo proizvodnju takvog tipa data centra."
'Građani mogu trošiti 21 dan tijekom mjeseca, a ostalo se pokrivaju'
Govoreći o HNB-ovim prognozama, Troskot je ustvrdio pokazuju i slabije turističke pokazatelje te pad potrošnje.
"I ovo nema veze s Hormuzom, to pokazuje i bilten HNB-a. On pokazuje i pad turizma, noćenja u prva dva kvartala. Naš osnovni oslonac ekonomije ne pokazuje noćenja kao prošle godine. A još važniji je podatak pad potrošnje u trgovinama na malo. Znači naši građani mogu trošiti 21 dan tijekom mjeseca, a ostalo se pokrivaju.
Ovaj izvještaj Biltena i cijela situacija demaskira vladinu ekonomsku politiku koja se bazirala na dva stupa - inflacija i EU novac koji se, nažalost, koristio isključivo za izgradnju javnog sektora, zgrada poput pravosuđa. Privatni sektor je malo dobio, a zapravo je to ključ ekonomskog razvoja cijele zapadne Europe i cijelog zapadnog svijeta."
'Inflacija je učinila svoje, ljudi više toliko ne troše'
Komentirajući smanjenu projekciju gospodarskog rasta i turističke pokazatelje, Troskot je rekao kako Ministarstvo turizma ima i pozitivnih poteza, ali da podaci ipak nisu ohrabrujući.
"Ima dobrih stvari koje je Ministarstvo turizma radilo. Primjerice, treba pohvaliti video s Johnom Malkovichem. Vidi se da je dosta Amerikanaca na obali. Ono što jest problem - zbog geopolitičke situacije na Bliskom istoku očekivalo se da će se turisti koji su trebali dolaziti na Cipar, u Grčku ili Tursku preliti u Hrvatsku i da ćemo u prvih šest mjeseci imati turizam barem na razini prošlogodišnjeg. Prihode ćemo tek vidjeti, ali podaci pokazuju da se to ne događa."
'Na sve moguće načine industrijska i poljoprivredna proizvodnja se smanjuju, a potiče se uvoz hrane'
Dodao je kako se posljedice inflacije vide i u maloprodaji te industrijskoj proizvodnji.
"Drugo je potrošnja u trgovini na malo. Ljudi jednostavno više toliko ne troše, inflacija je učinila svoje. Inflatorni pritisci osjećaju se u novčanicima naših građana. Ono što je prošlo ispod radara, a tiče se ekonomskih aktivnosti u prvih šest mjeseci, jest pad industrijske proizvodnje. Jedan Chromos, koji je već stoljeće prisutan u Hrvatskoj, zatvara urede i seli u Beograd.
Kraš je prodan, PIK Vrbovec je prodan novim investitorima, na sve moguće načine industrijska i poljoprivredna proizvodnja se smanjuju, a potiče se uvoz hrane. Morat će doći do ozbiljnog preslagivanja proračuna u rujnu i listopadu. Ljudi će uvidjeti da novca više nema i da se više neće moći oslanjati na EU fondove.", kaže Troskot.
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