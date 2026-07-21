"Ima dobrih stvari koje je Ministarstvo turizma radilo. Primjerice, treba pohvaliti video s Johnom Malkovichem. Vidi se da je dosta Amerikanaca na obali. Ono što jest problem - zbog geopolitičke situacije na Bliskom istoku očekivalo se da će se turisti koji su trebali dolaziti na Cipar, u Grčku ili Tursku preliti u Hrvatsku i da ćemo u prvih šest mjeseci imati turizam barem na razini prošlogodišnjeg. Prihode ćemo tek vidjeti, ali podaci pokazuju da se to ne događa."