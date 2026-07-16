Ekonomisti upozoravaju: Zbog ekstremnih vrućina prijeti novi rast cijena hrane

Viši troškovi energije i gnojiva utječu na cijene hrane kroz dva glavna kanala. Prvo, energija se koristi u cijelom lancu opskrbe hranom — od traktora i prijevoza do prerade, pakiranja i hlađenja — zbog čega proizvodnja postaje skuplja. Drugo, cijene gnojiva rastu zajedno s cijenama prirodnog plina, povećavajući troškove poljoprivrednika. Potrebno je vrijeme da ti troškovi stignu do polica supermarketa: cijene energije mogu utjecati na cijene gnojiva u roku od nekoliko tjedana, ali smanjena uporaba gnojiva ili promjene u sjetvi obično povećavaju cijene hrane tek nakon sljedeće žetve.