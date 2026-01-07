Zvonimir Troskot naveo je da je stav Mosta kako bi Hrvatska trebala napustiti Koaliciju voljnih: "To je organizacija koja potkopava NATO i Europsku uniju. Tko vodi Koaliciju? Velika Britanija i Francuska kao glavne zemlje koje su se nametnule. Kako to može voditi Velika Britanija koja je izašla iz europskih integracija? Postoji jaz između Europske unije i Koalicije voljnih. Imate NATO koji je političko-vojni savez. Načelnici glavni stožera izjavljivali su da se Francuzi pripreme da idu ginuti protiv Rusije. Ne radi se o mirovnim misijama. Iz ruske perspektive najavljivanje ulaska Ukrajine u NATO je neprihvatljivo. Imamo suprotan efekt - ako Ukrajina nije mogla ući u NATO, NATO bi ušao u Ukrajinu, bez SAD-a."