Klauški: Turudić neće odustati od onoga zbog čega je postavljen, dao je zakletvu premijeru

Ponovno se dotaknuo i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: "Tu je postavljen s dva glavna zadatka od HDZ-a - da kontrolira EPPO, koji je postao prijetnja Andreju Plenkoviću i HDZ-u jer je bilo tijelo koje se nije moglo kontrolirati državnim tijelima i stranačkim mehanizmima. Drugi zadatak je bio da se naglasak stavi na istrage protiv oporbenih dužnosnika kako bi se napravila ravnoteža u odnosu na HDZ, da Plenković može govoriti da je i Možemo korumpirana stranka, a Mislav Herman 'dobro došli u društvo kriminalaca, svi smo isti'. Ta dva zadatka je Turudić u dvije godine napravio. Izbor Ivana Turudića od strane Andreja Plenkovića bio je znak da je Plenković otišao na tamnu stranu, to je bila točka kojom je otkrio autokratske tendencije te da želi izravno i jasno preko svog čovjeka u DORH-u kontrolirati pravosuđe, korupciju, borbu protiv korupcije."