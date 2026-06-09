Sukob nadležnosti
Klauški: Turudić neće odustati od onoga zbog čega je postavljen, dao je zakletvu premijeru
Novinar i kolumnist 24sata Tomislav Klauški bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.
Odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić (ex Rimac). Tomislav Klauški navodi da je ona u očima javnosti odavno osuđena:
"Paradoks hrvatskog pravosuđa"
"Cijela ta politička priča je presuđena, toliko traje taj cijeli proces da se ona uspjela udati, ići na izbore i opet se vratiti na optuženičku klupu i suđenje još uvijek traje, još nije počelo, još ćemo čekati presudu. To je još jedan paradoks hrvatskog pravosuđa, nije prvi. Koliko smo čekali presude Sanaderu, koliko su puta te presude rušene na visokim sudovima. U toj karici pravosudnoj uvijek negdje pukne. Svatko od tih političkih optuženika kada dođe na sud može se nadati da će taj proces biti odugovlačen, koliko pratimo suđenje Banožiću."
"Ne smijemo zaboraviti ni prepisku Ivana Turudića i Josipe Rimac, on je sada na čelu Državnog odvjetništva, a Josipa Rimac na optuženičkoj klupi, a još uvijek čeka presudu i to je slika hrvatskog pravosuđa i društva", dodao je.
Odbor za Ustav, nakon što prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe, utvrdio je listu od 16 kandidata za suce Ustavnog suda koje će saslušati idući tjedan nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.
"Zadovoljstvo i stranačka dužnost"
"Čudi me da se ljudi žele uključiti u ovakvu vrstu izbora koji je obilježen političkom netrpeljivošću, niskim udarcima, drumskim razbojnicima, ucjenama premijera, kršenjem Ustava - da bi netko tko ima karijeru i misli dobro o sebi ušao u taj proces i da se onda njegovo ime provlači u kontekstu da je za HDZ, opoziciju. Ljudi uđu u Ustavni sud jer je to vrhunac karijere i trebala bi biti čast i ljudima imponirati da budu u Ustavnom sudu, ali u ovakvom Ustavnom sudu to nije ništa osim vlastitog zadovoljstva i stranačke dužnosti. Taj proces je toliko kontaminiran", rekao je Klauški.
"Ovo je točka u kojoj je Plenković otkrio autokratske tendencije"
Ponovno se dotaknuo i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: "Tu je postavljen s dva glavna zadatka od HDZ-a - da kontrolira EPPO, koji je postao prijetnja Andreju Plenkoviću i HDZ-u jer je bilo tijelo koje se nije moglo kontrolirati državnim tijelima i stranačkim mehanizmima. Drugi zadatak je bio da se naglasak stavi na istrage protiv oporbenih dužnosnika kako bi se napravila ravnoteža u odnosu na HDZ, da Plenković može govoriti da je i Možemo korumpirana stranka, a Mislav Herman 'dobro došli u društvo kriminalaca, svi smo isti'. Ta dva zadatka je Turudić u dvije godine napravio. Izbor Ivana Turudića od strane Andreja Plenkovića bio je znak da je Plenković otišao na tamnu stranu, to je bila točka kojom je otkrio autokratske tendencije te da želi izravno i jasno preko svog čovjeka u DORH-u kontrolirati pravosuđe, korupciju, borbu protiv korupcije."
Dodaje da je Domovinski pokret ideološka tamna strana Andreja Plenkovića, a DORH interesna: "Turudić će dovesti do toga da nema istraga koje bi mogle doći do tko zna kuda, a DP je čisto prodavanje duše desnici da se zadrži na vlasti jer HDZ nije imao drugog načina nego da se proda DP-u."
"Turudić je dao zakletvu premijeru"
Klauški je komentirao i sukob nadležnosti između EPPO-a i DORH-a: "Mislim da je to bitka od koje on neće odustati, tu će doći do navlačenja, borbe za resor i ovlasti, vidjet ćemo kako će to dalje ići. EPPO istražuje, pitanje je moraju li to podijeliti s Turudićem, hoće li dio zapeti u DORH-u, kao što se spašavalo Vilija Beroša. On sigurno neće odustati od toga zbog čega je postavljen, dao je zakletvu premijeru."
"DP se mora odvojiti od HDZ-a"
"Domovinski pokret se mora odvojiti od HDZ-a jer nitko nije nevin izašao iz koalicije s HDZ-om, na ovaj ili ona način će biti kompromitiran, razbijen, usisan, asimiliran. Još dvije godine do redovnih izbora, ako ih neće biti ranije, i Domovinski pokret mora biti prepoznatljiv u istraživanjima i iskupiti se svom biračkom tijelu. Priča dijaspore se pojavila kod Plenkovića u trenutku kada mu nedostaju mandati. To je vrelo u koje HDZ voli zaroniti, a Plenković suočen sa sve manje žetončića, sve više kritika, potrošenih koalicijskih partnera na koje ne može računati, poput Mosta, vidjet ćemo sutra i Domovinski pokret hoće li se i kakav vratiti HDZ-u."
Tomislav Klauški je komentirao i koncert Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma, koji je emitiran na HRT-u i odgovorio na pitanje zaslužuje li ta tema mjesto na saborskom Odboru za medije: "Ni jedna se komercijalna televizija nije oglasila da kupi tu snimku i da je prikaže, nego javna televizija, više državna nego javna, režimska, a budući da je Thompson režimski pjevač dobio je svoje mjesto na televiziji u terminu Tijelova. To je simptomatično jer je koncert više bio misa na otvorenom, na ovakvoj javnoj televiziji je bilo pravo mjesto za takav koncert u tom terminu. Javna televizija promovira upravo te ideološke odrednice koje su bile viđene na koncertu."
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