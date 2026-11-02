PRVA FAZA
Tvrtka Kostak: Uspješno dovršeno prekrivanje opasnog i neopasnog otpada u Gospiću
Tvrtka Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine priopćila je da je uspješno i u ugovorenom roku završila radove na privremenom prekrivanju zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
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U sklopu ugovorenog zahvata provedeni su planiranje i priprema platoa, izvedba sidrenih i obodnih kanala, postavljanje zaštitne geomembrane te zaštita postavljene prekrivke inertnim materijalom, kako bi se smanjio prodor oborinskih voda u tijelo prekrivenog otpada, stoji u priopćenju.
Svi su radovi izvedeni bez nedostataka, u skladu s projektnom dokumentacijom i uputama projektantskog nadzora te pod stalnim stručnim nadzorom i nadzorom nadležnih inspekcijskih tijela. Tijekom izvođenja poštovane su sve propisane mjere zaštite na radu i ostali primjenjivi propisi.
Obavljena primopredaja
Nakon dovršetka radova obavljena je primopredaja. Time je lokacija pripremljena na način predviđen ovom fazom projekta, do početka buduće konačne sanacije, navodi Kostak.
Tvrtka Kostak, koja je obavljala radove na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona ilegalno zakopanog opasnog i neopasanog otpada, odabrana je putem javne nabave, dok je nadzor nad radovima provodila tvrtka Radix ing iz Zadra.
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