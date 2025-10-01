U istočnom dijelu Zagreba niče novi grad. Planira se gradnja tisuće stanova

Nešto manje od 118 tisuća metara četvornih. Toliko zemljišta u vlasništvu imaju tvrtke povezane s Rankom Predovićem, vlasnikom GIP-a Pionir, na potezu Getaldićeva-Borongajska-Čavićeva u istočnom dijelu Zagreba.
Naime, kako je prije nekoliko dana objavio Lider.hr,Jamnica plus prodala je Predovićevoj tvrtki Predon zemljište od 34 tisuće kvadrata, a on na njemu planira izgraditi oko šest tisuća stanova.
Portal Bauštela zbrojio je što sve posjeduje GIP Pionir i došao do brojke od skoro 118 tisuća metara četvornih zemljišta. Prema njihovom navodima, tvrtka trenutno gradi na 34 tisuće metara četvornih te ondje niče devet zgrada, od kojih su neke završene, a ljetos su zatražene i izmjene i dopune lokacijske dozvole za osam zgrada mješovite namjene.
Kakvi su planovi na ostalim parcelama, Bauštela je pitala Pionir, ali odgovor nisu dobili. Ono što se nameće kao pitanje je hoće li, prije svega, prometna infrastruktura pratiti toliku navalu jer produžena Vukovarska do Čavićeve, do koje bi trebao ići i tramvaj, tek je u planu.
