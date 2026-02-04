Tko je maneken u središtu velike akcije policije i USKOK-a?

Marko Prpic/PIXSELL, ilustracija

U središtu velike akcije koju su jutros pokrenuli policija i USKOK su Robert D. i njegova partnerica Iris K. Riječ je o dvoje poduzetnika koji na svoja imena imaju registrirane tvrtke za nekretnine, a sada se sumnja da su preko njih prali novac i koristili ih za lažne upise vlasništva nad nekretninama.

USKOK ih povezuje s preprodajom kokaina, amfetamina i marihuane, no još nije poznato koliko su na tom ilegalnom biznisu zaradili. Izračunato je u međuvremenu da su na prijevarama s nekretninama napravili štetu od gotovo pet milijuna eura.

Uz njih dvoje uhićeno je još 15-ak osoba, a od jutros je na terenu više od sto policajaca.

Od manekena do osumnjičenika

Robert D., danas 37-godišnjak, prije više od deset godina bio je uspješan maneken. Dobivao je i nagrade na međunarodnim natjecanjima, piše Index.

Prije desetak godina već je imao problema sa zakonom. Tada je uhićen zbog preprodaje droge na Zrću, a nekako u isto vrijeme bio je i žrtva brutalnog napada u vlastitom domu. Poznanik mu je, prema optužnici riječkog tužiteljstva, banuo na vrata i tražio da mu plati nepostojeći dug od oko 13 tisuća eura.

Tijekom iživljavanja na Robertu D. napadač, koji je kasnije sve i priznao te se pokajao, optuživao je manekena da je zbog njegovog oca "Aco pao s 15 kila". U jednom trenutku čak su mu zaprijetili i nožem, no Robert D. na kraju je sve prijavio policiji.