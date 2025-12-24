U Osijeku podijeljeno 3000 porcija ribljeg paprikaša

Grad Osijek je i ove godine na Badnjak održao tradicionalno blagdansko druženje s građanima na Trgu Svetog Trojstva na kojem je podijeljeno 3000 porcija ribljeg paprikaša.
Porcije fiša sa suradnicima je dijelio i osječki gradonačelnik Ivan Radić napominjući kako su na ovaj način zajedno s Osječankama i Osječanima željeli podijeliti radost iščekivanja Božića.
"Ovako želimo poručiti da na Božić nitko nije sam jer Božić je obiteljski blagdan a Grad Osijek i njegovi stanovnici čine jednu veliku obitelj, jednu veliku zajednicu", kazao je Radić.
Na fišu radilo 12 kuhara
Božić je, rekao je, u svakome od nas, u svakom našem srcu i kad je teško i bremenito, i kad je lijepo i radosno, Grad Osijek i njegovi sugrađani su uvijek zajedno.
Radić je sugrađankama i sugrađanima uputio čestitku zaželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić te da ga provedu u vedrini, radosti, zdravlju i miru sa svojim bližnjima u toplini svojih domova.
I ove godine za tradicionalni blagdanski fiš paprikaš pobrinuli su se kuhari Udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje koji su ovoga puta pripremili 300-tinjak porcija više nego prošlogodišnjeg badnjaka.
Predsjednik Udruge Davor Tomić kazao je da su 3000 porcija fiša pripremilo 12 kuhara u 15 kotlića.
"Svaki kotlić je od 70 litara tako da će biti dovoljno za sve one koji su došli uživati u ovom specijalitetu", poručio je Tomić.
Prema njegovim riječima potrošeno je 550 kilograma ribe, šarana, 20 kilograma slatke i ljute crvene paprike i oko 80 kilograma crvenog luka.
Ove godine šarani su nešto veći i masniji tako da je i paprikaš kvalitetniji, ocijenio je Tomić.
Organizatori su na središnjem trgu u Tvrđi, zbog kiše, postavili veliki šator sa stolovima i klupama kako bi se građani mogli družiti i uživati u blagdanskom specijalitetu majstora kotlića.
