Država dodijelila 35.000 eura za obilježavanje Bleiburga

Osam organizacija za svoje je programa dobilo manje od 5.000 eura. To su AMCA iz Toronta za organizaciju koncerta Elis Lovrić, Hrvatska kulturna zajednica u njemačkom Calwu za obnovu klupskih prostora, Hrvatsko vatrogasno društvo „Dalmacija“ br. 5 iz Čilea za proširenje Muzeja hrvatskog vatrogastva, Australsko-hrvatska medijska mreža za obilježavanje djelatnosti i multimedijsko proširenje radija hrvatske zajednice (svi po 4.000 eura), Društvo prijatelja Matice hrvatske Britanske Kolumbije za 54. Tjedan hrvatske knjige, Hrvatska kulturna udruga Velebit iz Njemačke za web-stranicu na hrvatskom i njemačkom jeziku (po 3.000 eura) te Matica hrvatska iz Munchena i Paragvajska udruga Hrvata za tradicionalnu proslavu svetog Martina i za knjigu Hrvati u Paragvaju: povijest, identitet i doprinosi od 1734. do 2024. (po 2.000 eura).