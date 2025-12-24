FOTO / Grad Rijeka za Badnjak podijelio 3000 porcija bakalara

Na Trgu 128. brigade HV i Korzu u Rijeci u utorak je priređena Marenda dobrih okusa, predblagdansko druženje za građane na kojem je podijeljeno 3000 porcija bakalara na gulaš, 3000 kanape sendviča od bakalara na bijelo i 3000 čaša vina.
Na Trgu 128. brigade HV-a okupljenima se dijelio bakalar na gulaš, a ispred Radio Rijeke kanape sendviči od bakalara na bijelo, uz čašu vina. Unatoč lošem vremenu, uz kišu i hladnoću, Marenda dobrih okusa privukla je mnogo građana.
Za pripremu marende osigurano je 300 kilograma bakalara, 450 kilograma krumpira, 75 litara maslinovog ulja, 30 litara bijelog vina, 50 kilograma luka, 15 kilograma češnjaka i 15 kilograma peršina.
Sastojke za pripremu osigurala je tvrtka Plodine d.d., bakalar na gulaš pripremio je Studentski centar Rijeka, a kanape sendviče i vino osigurali su i pripremili Vinotel Gospoja, Poljoprivredna zadruga Gospoja Vrbnik, Radio Korzo, VJ Primorski, Općina Čavle i Grad Rijeka.
Marendu dobrih okusa organizira Grad Rijeka u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Rijeci, uz podršku sponzora.
