"Marenda dobrih okusa"

FOTO / Grad Rijeka za Badnjak podijelio 3000 porcija bakalara

Hina
24. pro. 2025. 12:07
Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL

Na Trgu 128. brigade HV i Korzu u Rijeci u utorak je priređena Marenda dobrih okusa, predblagdansko druženje za građane na kojem je podijeljeno 3000 porcija bakalara na gulaš, 3000 kanape sendviča od bakalara na bijelo i 3000 čaša vina.

Na Trgu 128. brigade HV-a okupljenima se dijelio bakalar na gulaš, a ispred Radio Rijeke kanape sendviči od bakalara na bijelo, uz čašu vina. Unatoč lošem vremenu, uz kišu i hladnoću, Marenda dobrih okusa privukla je mnogo građana.

Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL

Za pripremu marende osigurano je 300 kilograma bakalara, 450 kilograma krumpira, 75 litara maslinovog ulja, 30 litara bijelog vina, 50 kilograma luka, 15 kilograma češnjaka i 15 kilograma peršina.

Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL

Sastojke za pripremu osigurala je tvrtka Plodine d.d., bakalar na gulaš pripremio je Studentski centar Rijeka, a kanape sendviče i vino osigurali su i pripremili Vinotel Gospoja, Poljoprivredna zadruga Gospoja Vrbnik, Radio Korzo, VJ Primorski, Općina Čavle i Grad Rijeka.

Marendu dobrih okusa organizira Grad Rijeka u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Rijeci, uz podršku sponzora.

