Velik broj roditelja danas nije pustio djecu u jednu osnovnu školu u središnjoj Hrvatskoj jer su u strahu nakon što je u jednoj od učionica ispod klupe pronađen popis s imenima i porukom da te djece sutra neće biti.
Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o učionici u kojoj nastavu imaju djeca viših razreda osnovne škole, a popis je pronašla učenica i prijavila stručnim službama. Oni su obavijestili ravnatelja, a on policiju, koja provodi izvide i provjerava cijeli slučaj.
Roditelji su ogorčeni jer im nitko ništa nije javio, već su za sve saznali tek navečer i to od djece.
"Djeca su nam rekla da su svima pregledavali bilježnice pa smo krenuli ispitivati učiteljice što se dogodilo. To je bilo u ponedjeljak oko 10 sati, za vrijeme velikog odmora, nama nitko ništa nije rekao ni javio. Tek se poslije ravnatelj oglasio porukom da su poduzeli sve potrebno i postupili prema protokolu. Koliko sam shvatila, smatra da je riječ o vrlo neprikladnoj šali, ali nama nije svejedno", rekli su roditelji za 24sata i dodali da im je sigurnost djece na prvom mjestu.
Ravnatelj škole rekao je za 24sata da su postupali po protokolu i da je sve riješeno.
