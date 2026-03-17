ISPOD KLUPE

U školi pronašli popis s imenima djece sa strašnom porukom: Ravnatelj kaže da je to "neprikladna šala"

17. ožu. 2026. 14:04
Velik broj roditelja danas nije pustio djecu u jednu osnovnu školu u središnjoj Hrvatskoj jer su u strahu nakon što je u jednoj od učionica ispod klupe pronađen popis s imenima i porukom da te djece sutra neće biti.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o učionici u kojoj nastavu imaju djeca viših razreda osnovne škole, a popis je pronašla učenica i prijavila stručnim službama. Oni su obavijestili ravnatelja, a on policiju, koja provodi izvide i provjerava cijeli slučaj.

Roditelji su ogorčeni jer im nitko ništa nije javio, već su za sve saznali tek navečer i to od djece.

"Djeca su nam rekla da su svima pregledavali bilježnice pa smo krenuli ispitivati učiteljice što se dogodilo. To je bilo u ponedjeljak oko 10 sati, za vrijeme velikog odmora, nama nitko ništa nije rekao ni javio. Tek se poslije ravnatelj oglasio porukom da su poduzeli sve potrebno i postupili prema protokolu. Koliko sam shvatila, smatra da je riječ o vrlo neprikladnoj šali, ali nama nije svejedno", rekli su roditelji za 24sata i dodali da im je sigurnost djece na prvom mjestu.

Ravnatelj škole rekao je za 24sata da su postupali po protokolu i da je sve riješeno.

