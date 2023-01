U profesionalnoj vatrogasnoj službi kamioni stari 20 godina, pale ih na žicu?

Podijeli :

Izvor: N1

Iz Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca RH u Zadru tvrde da su im stigle anonimne prijave oko lošeg stanja opreme. Na tiskovnoj konferenciji dokaze nisu ponudili, a sutra će u Javnu vatrogasnu postrojbu doći inspekcija kako bi se utvrdilo stvarno stanje.

Gume stare 20 godina, kamioni koji se pale na žicu – stanje u zadarskoj vatrogasnoj postrojbi je loše. Napisali su to u udruzi sindikata profesionalnih vatrogasaca i pozvali na pressicu. A onda ipak ublažili.

Dino Lilić iz Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca podružnice Zadar kaže: “Nisam slao nikakav dopis, za probleme smo angažirali odvjetnike i institucije. Nisam ja niti prota niti krvnik, ne mogu nikome suditi, kad budem imao crno na bijelo, dok nemam čijenice neću ništa. Nisam ja pisao priopćenje”.

Ipak, nisu to još činjenice, pojasnili su kasnije, nego anonimne prijave koje trebaju provjeriti inspekcije.

Tajnik Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Frano Žudić objašnjava: “Ne mogu vam konkretno reći, ovaj kamion ne valja, ovom ne valja guma, rečeno je da je stanje postrojbe loše, dečki su i anonimno prijavljivali, mi smo pokrenuli sve alate koje imamo”.

Glavni zadarski zapovjednik Željko Šoša tvrdi da sve to nije istina, nego politizacija, te prijeti: “To su laži i klevete, pojedinci ce biti kažnjeni, a protiv Udruge ću podnijeti tužbu”.

Iako tvrdi da plaće zadarskih vatrogasaca nisu najniže u Hrvatskoj ipak se slaže da su općenito preniske. “Ja držim da je plaća mala, ali to nisam kriv ja. To je stvar kolektivnih ugovora i mi smo ga spremni mijenjati. I ovaj drugi sindikat je najavio, došli iz Zagreba, dogovorili se i rekli idemo u pregovore s Gradom Zadrom i to smo riješili.”

Obećane su im povišice od 10 posto, samo ih sad ne mogu dobiti, kao što nisu odmah dobili plaću za prosinac koja je ipak isplaćena prošloga tjedna.

Pročelnik za financije Grada Zadra Ivan Mijolović komentirao je ovu situaciju: “Mi trenutno imamo proračun o blokadi i privremeno financiranje samo za neopohodno financiranje i mi ne možemo povećati plaće i sklapati ugovore dok je to tako”.

Koliko će rješavanje potrajati nije jasno, a Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca koji trenutno broji oko tisuću vatrogasaca od njih oko 2800 kaže nije u svađi sa Sindikatom državnih službenika koji se dosad bavio pregovaranjima.

Predsjednik udruge sindikata profesionalnih Vatrogasaca Željko Blažinović nasposljetku zaključuje: “Imamo veliki problem s pravilnikom o minimalnim plaćama, taj pravilnik je trebao biti donesen sredinom prošle godine. Još nije donesen, ali vjerujem da će biti jer bi on riješio i ove zadarske probleme koju su tu”.

Tijekom utorka pak na teren izlaze inspekcije koje bi trebale reći jesu li prijave zadarskih vatrogasaca na račun opreme osnovane ili ne.

