43-godišnjak

U Puli pokrenuta istraga protiv obiteljskog nasilnika i silovatelja

Hina
26. sij. 2026. 11:51
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Puli je, nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, pokrenulo istragu protiv 43-godišnjaka kojeg sumnjiče za niz kaznenih djela, među kojima su obiteljsko nasilje i silovanje.

Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u duljem vremenskom razdoblju, na području Istarske županije, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dva kaznena djela povrede djetetovih prava, te po jedno kazneno djelo tjelesne ozljede prema bliskoj osobi, i prijetnje prema bliskoj osobi.

Uz to, 43-godišnjak se sumnjiči da je u travnju 2023. počinio jedno teško kazneno djelo protiv spolne slobode.

Tužiteljstvo je sudu istrage Županijskog suda u Puli podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 43-godišnjaka zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te je sudac istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Pula nasilje u obitelji

