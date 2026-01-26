U Puli pokrenuta istraga protiv obiteljskog nasilnika i silovatelja

Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u duljem vremenskom razdoblju, na području Istarske županije, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dva kaznena djela povrede djetetovih prava, te po jedno kazneno djelo tjelesne ozljede prema bliskoj osobi, i prijetnje prema bliskoj osobi.