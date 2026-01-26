U Puli pokrenuta istraga protiv obiteljskog nasilnika i silovatelja

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Puli je, nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, pokrenulo istragu protiv 43-godišnjaka kojeg sumnjiče za niz kaznenih djela, među kojima su obiteljsko nasilje i silovanje.
Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u duljem vremenskom razdoblju, na području Istarske županije, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dva kaznena djela povrede djetetovih prava, te po jedno kazneno djelo tjelesne ozljede prema bliskoj osobi, i prijetnje prema bliskoj osobi.
Uz to, 43-godišnjak se sumnjiči da je u travnju 2023. počinio jedno teško kazneno djelo protiv spolne slobode.
Tužiteljstvo je sudu istrage Županijskog suda u Puli podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 43-godišnjaka zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te je sudac istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove.
