Liječnička komora: Napad na liječnika treba biti kazneno djelo

Zbog prirode posla, liječnici u hitnoj medicini, kao i svi ostali djelatnici u toj službi, značajno su izloženiji različitim oblicima nasilja. To potvrđuju i odgovori specijalista i specijalizanata hitne medicine iz 2. vala istraživanja 2024. kad se čak njih 32 posto nije osjećalo fizički sigurno na svom radnom mjestu.