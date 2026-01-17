Pokušaj teškog ubojstva: Muškarac pretukao članicu obitelji, policija ga svladala u kafiću

Tridesettrogodišnjak je osumnjičen da je sinoć oko 20.30 u kući fizički napao 65-godišnjakinju, a zatim ju je u dvorištu tupim predmetom udario u glavu. Ozlijeđenoj ženi liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.