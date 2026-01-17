kod Svetog Ivana Zeline
Pokušaj teškog ubojstva: Muškarac pretukao članicu obitelji, policija ga svladala u kafiću
Zagrebačka je policija izvijestila u subotu da provodi istragu nad 33-godišnjim muškarcem osumnjičenim za pokušaj ubojstva 65-godišnje članice obitelji na području Svetog Ivana Zeline.
Tridesettrogodišnjak je osumnjičen da je sinoć oko 20.30 u kući fizički napao 65-godišnjakinju, a zatim ju je u dvorištu tupim predmetom udario u glavu. Ozlijeđenoj ženi liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.
Mediji su objavili da je ozlijeđena 65-godišnjakinja majka osumnjičenog.
Nakon napada na majku, tridesettrogodišnjak je u otišao u ugostiteljski objekt gdje je u rastrojenom stanju uznemiravao prisutne koji su zvali policiju.
Policija je intervenirala oko 21 sat upotrebljavajući sredstva prisile nad osumnjičenim muškarcem. Poslije je odveden u zdravstvenu ustanovu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
Nakon što osumnjičeni bude otpušten iz zdravstvene ustanove nad njim će biti provedeno kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, navodi PU zagrebačka u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
