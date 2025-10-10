Dota: Današnji konzervativci o homoseksualcima i seksualnosti govore jednako kao i nekoć najtvrđi komunisti

"Vrlo jasno se vidi, recimo, da pravo na pobačaj u socijalističkoj Jugoslaviji prolazi luk od 1945. Godine I potpune zabrane - čak i kaznenog progona babica koje se za to uhićuje- pa sve do ustavnog prava na pobačaj iz 1974. Godine. Homoseksualnost prolazi sličnu priču, od vrlo represivnih 1940-ih I 50-ih godina - što je bio trend i u drugim zemljama prije svega na Zapadu, gdje se Amerika pokazuje najrepresivnijom - pa sve do sedamdesetih i osamdesetih gdje prvo dolazi dekriminalizacija, početak popuštanja represije I početak razmišljanja kako integrirati queer ljude u socijalističku modernost i egalitarnost, ali i gdje postaviti granice toj integriranosti."