"Imajući u vidu da se radi o pravno prethodnom pitanju, koje je sada riješeno na način koji je ranije bilo drugačiji, otvara se mogućnost obnove postupka u roku od 30 dana. Ti korisnici sada zbog ovoga mogu podnijeti zahtjev za obnovu postupka, upravnog prije svega, u kojem bi istaknuli da postoji novo pravno mišljenje. Oni su ponovno u mogućnosti ostvariti svoja prava kao nasljednici."