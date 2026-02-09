Gost naše Nataše Božić u N1 Studiju uživo bio je odvjetnik Martin Sherri. Razgovarali su o implikacijama nepravomoćne odluke Upravnog suda kojom su pripadnici obitelji preminulih dobili na pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka.
"Ova presuda je nepravomoćna, pa treba vidjeti. Ali pod pretpostavkom da se potvrdi, a ne vidim razloga zašto ne bi s obzirom na argumentaciju, to bi značilo da će se u svim istovjetnim predmetima očekivati istovjetna presuda", kaže Martin Sherri.
Sherri kaže kako će se od sada moći očekivati istovjetne presude u predmetima vezanima za isplatu inkluzivnog dodatka.
"U slučaju da se radi o rješenjima koja su poništena u ovoj presudi, bez vođenja bilo kakve daljnje rasprave za očekivati je da će se donijeti presude u odnosu na izrijeku."
Dodaje da oni koji nisu podnijeli tužbu imaju priliku za novi postupak:
"Imajući u vidu da se radi o pravno prethodnom pitanju, koje je sada riješeno na način koji je ranije bilo drugačiji, otvara se mogućnost obnove postupka u roku od 30 dana. Ti korisnici sada zbog ovoga mogu podnijeti zahtjev za obnovu postupka, upravnog prije svega, u kojem bi istaknuli da postoji novo pravno mišljenje. Oni su ponovno u mogućnosti ostvariti svoja prava kao nasljednici."
"Treba odijeliti dva slučaja; jedan su aktualni, kojima još nije riješen zahtjev, a živi su pa čekaju. Drugi su oni koji su preminuli; imamo jednu kategoriju preminulih kojima je ranije prekinut postupak i nisu pokrenuli tužbu u roku od 30 dana, a sada imaju mogućnost obnovit taj postupak", kaže.
"Drugi su oni koji su možda jučer donijeli rješenje i imaju 30 dana za pokrenuti upravni spor. Oni to mogu učiniti i sada, s obzirom na ovu argumentaciju, imaju i veće šanse. Mogli su svakako, ali sada je manja neizvjesnost, pogotovo ako presuda postane pravomoćna", dodaje Martin Sherri.
