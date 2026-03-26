Oglas

objavila policija

Ukrajinac glumio da je doktor pa prevario umirovljenika za 10.000 eura

author
Hina
|
26. ožu. 2026. 11:44
PXL_141018_22329688
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je kazneno prijavila i predala u pritvor 29-godišnjeg Ukrajinca kojeg sumnjiče da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 88-godišnjaka izmamio 10.000 eura za hitno liječenje člana obitelji, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Oglas

Prijevara je započela 13. veljače, kada je muškarac telefonom nazvao 88-godišnjaka i doveo ga u zabludu. Žrtva je povjerovala u priču o stradalom rođaku u inozemstvu, podigla novac s računa i osobno ga predala 29-godišnjem Ukrajincu koji ga je čekao u Ulici Obala kneza Branimira u Zadru.

Oštećeni je shvatio da je prevaren tek nakon što je kasnije uspio kontaktirati obitelj, o čemu je odmah obavijestio policiju.

Osumnjičeni je uhićen u utorak na području Ličko-senjske županije nakon opsežnog kriminalističkog istraživanja zadarske policije i Službe kriminalističke policije. Protiv uhićenog 29-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, kažu u policiji.

Teme
Umirovljenici lažni liječnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ