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POVEZAN S ESKPLOZIJAMA

Sabotaža Sjevernog toka: Njemačka optužila Ukrajinca za suučesništvo u ratnom zločinu

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Hina
|
02. srp. 2026. 12:04
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This handout picture released on September 27, 2022 by the Danish Defence Command shows the gas leak at the Nord Stream 2 gas pipeline as it is seen from the Danish Defence's F-16 rejection response off the Danish Baltic island of Bornholm)ISH DEFENCE
Handout / DANISH DEFENCE / AFP

Njemački savezni tužitelji izjavili su da je ukrajinski državljanin povezan s eksplozijama plinovoda Sjeverni tok optužen za suučesništvo u ratnom zločinu, ometanje javnih službi, izazivanje eksplozije i uništavanje objekata.

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Serhij K, kako je objavljeno njegovo ime prema njemačkim pravilima o privatnosti, osumnjičen je da je djelovao u ime ukrajinskih vladinih subjekata, zajedno s drugim vojnim osobljem, na uništavanju plinovoda 2022.

Cilj je operacije bio trajno zaustaviti isporuku plina tim plinovodom i ostaviti Rusiju bez prihoda od trgovine prirodnim plinom za financiranje svojih ratnih napora, rekli su tužitelji.

Okrivljenik, koji je predvodio tim profesionalnih ronilaca i stručnjaka za eksplozive, ušao je u Njemačku s krivotvorenom ukrajinskom putovnicom u rujnu 2022. i ukrcao se na jahtu unajmljenu koristeći se krivotvorenim identifikacijskim dokumentima, kazali su.

On i njegovi suučesnici potom su prevezli velike količine eksploziva vojne namjene kroz međunarodne vode do lokacije u blizini danskog otoka Bornholma, gdje ih je pričvrstio na podmorske cjevovode, navodi se u izjavi.

Serhij K. uhićen je u Italiji prošlog kolovoza, a predan je njemačkim vlastima u studenom. On poriče optužbe.

Njemački sudovi tretiraju slučaj kao dio svoje nadležnosti jer oštećeni cjevovodi završavaju u Lubminu u saveznoj državi Mecklenburg-Vorpommernu, a njihov gubitak utjecao je na energetsku i unutarnju sigurnost Njemačke.

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Teme
plinovod rusija sabotaža serhij k sjeverni tok ukrajina

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