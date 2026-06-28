MATICA UMIROVLJENIKA ZAGREBA
Umirovljenici jako vole plesnjake: "Sretnu se tamo pa postanu parovi u 80-im godinama…"
Pisali smo nedavno o tome kako su i dalje vrlo popularni jednodnevni izleti na kupanje u ljetovališta na sjevernom Jadranu s polascima iz Zagreba i drugih kontinentalnih gradova iz kojih se brzo može stići do najbližih mjesta na obali.
Većinu tih jednodnevnih izleta organiziraju putničke agencije i prijevozna poduzeća, a cijene su od 20 do 25 eura po osobi. Takav oblik turizma isplativ je onima koji si ne mogu priuštiti ili ne žele platiti skupe aranžmane u hotelima i privatnim apartmanima.
"Puno se putuje i puno ljudi ide"
Budući da većinom na takve jednodnevne izlete idu umirovljenici, pitali smo Zvonimira Repača iz Matice umirovljenika Grada Zagreba (MUGZ) kakav je interes te organiziraju li i sami slične izlete.
"Kao krovna županijska udruga mi to ne radimo, ali naše udruge stalno organiziraju takve izlete. Kada je u pitanju jednodnevno kupanje, uglavnom se ide u Dramalj, Mošćeničku Dragu... općenito na sjeverni Jadran. To su izleti na koje se, naravno isključivo ide ljeti, dok na izlete na kontinentu naši članovi idu tijekom cijele godine, od Đakova do Marije Bistrice, na kratke i na duge rute, svakako. Puno se putuje i puno ljudi ide", kaže predsjednik Nadzornog odbora Matica umirovljenika Grada Zagerba koja objedinjuje 34 udruge i ima više od devet tisuća članova.
Organizacija izleta u "polusivoj zoni"
No naš sugovornik napominje kako se puno tih izleta silom prilika organizira u "polusivoj zoni".
"Kada bi nam država sufinancirala 30 posto cijene izleta, onda bi sve bilo legalno i država bi dobila porez od toga. Ovako je to polusiva zona. Pa kad se netko u Dramlju oklizne i ozlijedi na stepenicama dok ulazi u vodu, onda je taj dalje prepušten sam sebi jer nema nikakvog osiguranja. A mislim da bi bio krasan posao i za osiguravatelje da se napravi jedna kolektivna polica osiguranja pa da svi naši članovi koji idu na izlete budu njome pokriveni."
Naime, prema članku 62. Zakona o pružanju usluga u turizmu "sindikati, udruge i vjerske zajednice mogu organizirati putovanje najviše tri puta godišnje bez svrhe stjecanja dobiti".
"Ako se želi više, mora se ići preko agencije, a toga se malo tko drži", napominje Repač.
"U terme teško ulazimo, skupo je"
Na tim se izletima umirovljenici posebno socijaliziraju.
"Druže se, zajedno putuju, povezuju se i međugeneracijski jer mnogi vode na jednodnevne izlete i svoje unuke. Sve je to prekrasno. Jedino, eto, što imamo i tu drugu priču", kaže Repač.
U Matici umirovljenika razmatraju ideju o osnivanju središnje agencije preko koje bi organizirali izlete.
"Događa nam se, primjerice, da udruga iz Črnomerca putuje nekamo i fali joj četvero ljudi u autobusu pa ih toliko skuplje košta prijevoz jer se plaća svih 50 mjesta. A kad bi imali agenciju kao centralno mjesto za informacije pa da se zna u kojoj još udruzi ima zainteresiranih članova za taj izlet, bilo bi lakše. Nedostaje nam malo organizacije.",
No ne idu umirovljenici na izlete radi kupanja samo na more.
"Ide se i u kontinentalna kupališta i terme, s tim da u terme jako teško ulazimo. Po visokim cijenama ulaznica vidi se da ih malo ima sluha za privlačenje umirovljenika. A umirovljenici bi im bili vjerna publika koja bi dolazila i izvan sezone."
Plesnjaci su jako popularni, ali ih nema ljeti
Osim izleta diljem Hrvatske i jednodnevnih kupanja na Jadranu, Matica umirovljenika poznata je i po svojim druženjima, radionicama, plesnim matinejama... Repač objašnjava zašto su plesnjaci naročito popularni.
"Tamo bude jako puno parova, supružnika, ali i onih koji se tamo susretnu pa postanu parovi u svojim 70-im i 80-im godinama. Ima jako puno udovica i udovaca kojima je to bijeg iz samoće. Za donaciju od nekoliko eura - jer moramo tako da bi bilo legalno - dobiješ čašu pića i mogućnost slušati glazbu svoje mladosti, družiti se i upoznati nekoga. To stalno organiziramo i ljudi su sretni zbog toga. Doduše, sada ljeti je zatišje. Sve tamo do 15. rujna ne organiziraju se nikakve zabave jer, ne bi vjerovali, i penzići bježe na godišnji odmor. Razvoze unuke, uređuju i pospremaju vikendice za svoje koji će doći na odmor. Preko ljeta u cijelom radu ne mogu skupiti 15 ljudi za organizaciju bilo čega."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare