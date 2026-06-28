Umirovljenici jako volje plesnjake: "Sretnu se tamo pa postanu parovi u 80-im godinama…"

"Kada bi nam država sufinancirala 30 posto cijene izleta, onda bi sve bilo legalno i država bi dobila porez od toga. Ovako je to polusiva zona. Pa kad se netko u Dramlju oklizne i ozlijedi na stepenicama dok ulazi u vodu, onda je taj dalje prepušten sam sebi jer nema nikakvog osiguranja. A mislim da bi bio krasan posao i za osiguravatelje da se napravi jedna kolektivna polica osiguranja pa da svi naši članovi koji idu na izlete budu njome pokriveni."