VIDEO / Gore rafinerije u Rusiji, Moskvi prijeti nestašica goriva

screenshot/X

Ukrajinski dronovi tijekom noći pogodili su više objekata ruske naftne infrastrukture, uključujući rafineriju u Krasnodarskoj oblasti koja opskrbljuje okupirani Krim gorivom. Napadi dolaze u trenutku kada se Rusija suočava sa sve ozbiljnijom nestašicom goriva, a više od 20 regija već je uvelo ograničenja u prodaji.

Podijeli

Oglas

Prema navodima ruskih Telegram kanala, meta napada bila je rafinerija u gradu Slavjansku na Kubanu, u Krasnodarskoj oblasti. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke velikog požara i gustog dima koji se uzdiže iz područja skladišnih spremnika, piše Kyiv Independent, a prenosi tportal.

Regionalne vlasti kasnije su priopćile da je požar izazvao pad ostataka oborenih bespilotnih letjelica, no razmjeri štete zasad nisu poznati.

Rafinerija se smatra jednim od ključnih izvora goriva za okupirani Krim, čije su zalihe posljednjih tjedana ozbiljno pogođene ukrajinskim napadima na logističke i energetske pravce prema poluotoku.

BREAKING:



Ukraine has struck the oil refinery in Slavyansk-on-Kuban in the Krasnodar Krai region of Russia.



Locals claim Ukraine’s huge Flamingo cruise missiles have struck the refinery, which is now engulfed in flames. pic.twitter.com/Hc8pnVsDS9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

Istodobno su prijavljeni i napadi na područje rafinerije u Jaroslavlju, oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev potvrdio je da su ukrajinski dronovi gađali regiju.

Ukrajinska vojska zasad se nije službeno očitovala o navedenim napadima, a informacije nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Napadi dolaze u trenutku kada Rusija prolazi kroz sve ozbiljniju krizu s opskrbom gorivom. Ukrajinski udari na rafinerije posljednjih mjeseci značajno su smanjili proizvodne kapacitete, zbog čega je više od 20 ruskih regija ograničilo prodaju goriva.

❗️Tonight, the 🇺🇦Ukrainian Defense Forces attacked the 🇷🇺Slavyansk ECO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban. There is massive smoke throughout the city.



The plant processes up to 5.2 million tons of feedstock per year, supplies the Russian army, and serves as the main fuel… pic.twitter.com/734rTcwIIM — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 28, 2026

Na društvenim mrežama brojni građani objavljuju fotografije i videozapise dugih redova na benzinskim postajama te višesatnog čekanja na točenje goriva.

Kijev posljednjih mjeseci sustavno pojačava napade na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode kojima Moskva financira rat u Ukrajini.

Samo tijekom lipnja ukrajinski dronovi pogodili su dvije rafinerije u Baškortostanu, zaustavili rad Moskovske rafinerije, koja opskrbljuje oko 40 posto tržišta goriva glavnog grada, te izbacili iz pogona rafineriju Lukoil-Nižegorodorgsintez u Kstovu, četvrtu najveću u Rusiji.