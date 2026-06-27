Savjeti nutricionistice
Namirnice koje ne biste trebali jesti tijekom toplinskog vala: Neke od njih mogle bi vas iznenaditi
Tijekom toplinskog vala trebali biste izbjegavati konzumaciju određenih namirnica. Na tom popisu nalaze se i neke koje bi vas mogle iznenaditi.
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Nutricionistica Lola Biggs za Metro je rekla da kupovni sladoled nije dobar izbor za rashlađivanje, unatoč tome što mnogi za njim posežu tijekom velikih vrućina.
"Može pružiti trenutačan osjećaj osvježenja, ali sladoled sadrži puno masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više raditi kako bi ga probavilo pa se poslije možete osjećati još toplije."
Predlaže da zamrznuto bobičasto voće ili banane izmiksate s grčkim jogurtom kako biste dobili kremastiju teksturu, dok kokosova voda može poslužiti kao laganija i hidratantnija opcija s manje dodanog šećera i više proteina, prenosi klix.ba.
Među namirnicama koje bi također trebalo izbjegavati navela je čips i orašaste plodove. Kako je pojasnila, takva hrana može pojačati žeđ i pridonijeti dehidraciji, a zbog visokog udjela soli može uzrokovati i zadržavanje vode, nadutost te osjećaj nelagode. Kao zamjenu preporučuje pečeni slanutak s paprikom, koji pruža sličnu hrskavost, ali i dodatna vlakna te proteine.
Biggs upozorava i na bijeli kruh, za koji kaže da sadrži malo vode i vlakana te da tijekom vrućina može izazvati osjećaj težine i tromosti. Umjesto njega preporučuje laganije obroke, poput wrapova od listova zelene salate punjenih krastavcem, rajčicom, feta sirom i začinjenih s malo limunova soka.
Za večeru predlaže jednostavna jela koja ne zahtijevaju mnogo kuhanja, poput poke bowla s rižom ili miješanom salatom, tunom ili lososom, mrkvom, slanutkom i kuhanim jajima. Kao dobar izbor navodi i tacose s tikvicama i grahom, dok kao posebno hidratantno jelo izdvaja hladni gazpacho od rajčice, krastavca i crvene paprike.
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