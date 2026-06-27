Namirnice koje ne biste trebali jesti tijekom toplinskog vala: Neke od njih mogle bi vas iznenaditi

Među namirnicama koje bi također trebalo izbjegavati navela je čips i orašaste plodove. Kako je pojasnila, takva hrana može pojačati žeđ i pridonijeti dehidraciji, a zbog visokog udjela soli može uzrokovati i zadržavanje vode, nadutost te osjećaj nelagode. Kao zamjenu preporučuje pečeni slanutak s paprikom, koji pruža sličnu hrskavost, ali i dodatna vlakna te proteine.