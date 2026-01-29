Umro bivši vukovarsko-srijemski župan Božo Galić

"Božo nije bio samo političar - bio je čovjek od terena, inženjer koji je najbolje znao kako se gradi budućnost na temeljima zajedništva. Od obnove naših domova nakon rata, do borbe s poplavama i krizama, uvijek je bio prvi, pokazujući nam što znači istinska predanost i ljubav prema svome kraju", izvijestili su iz Vukovarsko- srijemske županije povodom Galićeve smrti.