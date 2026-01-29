FOTO, VIDEO / Ova fotografija postala hit, pogledajte koga Trump drži za ruku

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao pažnju javnosti neobičnim potezom tijekom govora na Trump Accounts Summitu u Washingtonu. Usred izlaganja iznenadio je publiku pozvavši na pozornicu repericu Nicki Minaj, koju je pritom nazvao „najvećom i najuspješnijom ženskom repericom u povijesti“.
Minaj je sjedila u prvom redu, odjevena u upečatljiv bijeli krzneni kaput i žutu haljinu, dok su posebno pažnju privukli njezini iznimno dugi nokti. Trump je prekinuo govor, našalio se na njihov račun te rekao kako je jedna od njegovih kćeri bila ljubomorna što je Minaj u publici.
„Rekao sam da ću pustiti nokte da mi narastu jer ih obožavam“, našalio se predsjednik, nakon čega ju je pozvao na pozornicu.
Njih dvoje su se pritom držali za ruke, a snimke tog trenutka ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama, uz brojne komentare o „opasno dugim“ noktima reperice i Trumpovim rukama.
Nicki Minaj: "Vjerojatno sam Trumpov najveći obožavatelj"
Nicki Minaj je tom prilikom javno izrazila snažnu podršku Trumpu. „Vjerojatno sam predsjednikov najveći obožavatelj i to se neće promijeniti. Mržnja i komentari ljudi me ne pogađaju, dapače, motiviraju me da ga još više podržim“, rekla je Minaj, prenosi Telegraph. Dodala je kako neće dopustiti da protivnici „prođu nekažnjeno s maltretiranjem i kampanjama blaćenja“, zaključivši: „Ima veliku snagu iza sebe, a Bog ga štiti. Amen.“
Donirat će "Trump Accounts"
Reperica je također najavila donaciju između 150.000 i 300.000 dolara za financiranje programa „Trump Accounts“, nove inicijative savezne vlade koja predviđa početni ulog od 1000 dolara na investicijske račune za djecu rođenu između 2025. i 2028. godine, s ciljem poticanja ranog stvaranja bogatstva.
Ovo nije prvi put da Nicki Minaj javno pokazuje podršku Donaldu Trumpu. Posljednjih godina značajno je promijenila svoja politička stajališta — od ranijih kritika njegove imigracijske politike do otvorenog hvaljenja njegova vodstva. Trump joj je uzvratio pohvalama, a njihov zajednički nastup i šala o noktima nastavljaju kružiti internetom.
