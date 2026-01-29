FOTO, VIDEO / Ova fotografija postala hit, pogledajte koga Trump drži za ruku

Nicki Minaj je tom prilikom javno izrazila snažnu podršku Trumpu. „Vjerojatno sam predsjednikov najveći obožavatelj i to se neće promijeniti. Mržnja i komentari ljudi me ne pogađaju, dapače, motiviraju me da ga još više podržim“, rekla je Minaj, prenosi Telegraph. Dodala je kako neće dopustiti da protivnici „prođu nekažnjeno s maltretiranjem i kampanjama blaćenja“, zaključivši: „Ima veliku snagu iza sebe, a Bog ga štiti. Amen.“