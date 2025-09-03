Umro istaknuti mađarski kroatist István Lőkös

Kao gostujući profesor održavao je komparatističke kolegije na Katedri za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ostvario je znatne rezultate u istraživanju povijesti hrvatsko-mađarskih književnih veza. Glavne istraživačke teme kretale su mu se od reformacije i baroka pa sve do književnosti 19. i 20. stoljeća.