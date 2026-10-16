Uoči prosvjeda protiv megafarmi: „Imamo zarobljene institucije, građani moraju raditi posao inspekcija“

Na pitanje koja je onda funkcija države ako građani moraju obavljati posao nadležnih institucija, Rossini je iznio najoštriju kritiku. „Iskreno, ne znam koja je funkcija države u toj cijeloj slici. Radi se o zarobljenim institucijama. To svi moramo osvijestiti“, rekao je. Tvrdi da problem nije u pojedinačnim službenicima, nego u sustavu. „Mi imamo zakone, zakone Europske unije, oni se ne provode. Jednostavno postoji blokada unutar institucija. I to nije neki pojedinačan službenik koji je možda korumpiran ili neki pojedinačni slučaj. Tu se radi o cijelom sustavu“, ustvrdio je. Na opasku da bi mu iz vlasti mogli odgovoriti da su takve tvrdnje paranoične ili histerične, Rossini odgovara: „Niti sam paranoičan, niti sam histeričan, niti sam protiv farmi, niti sam protiv piletine. Ovdje se radi jednostavno o flagrantnom kršenju zakona, nepoštivanju osnovnih zakonskih normi i potpunom nepostupanju inspekcija.“