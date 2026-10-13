UNESCO-ov rezervat
FOTO / Ekološke udruge protiv rada megafarme: Smrad, dobrobit životinja, onečišćenje okoliša...
Predstavnici ekoloških udruga upozorili su da bi farma Veliki Pažut, predviđenog kapaciteta 1,8 milijuna pilića godišnje, mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, a aktivisti traže obustavu rada farme.
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Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka istaknula je da je farma, koja je prije nekoliko mjeseci započela pokusni rad, jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četiri hrvatske županije protiv kojih se građanske inicijative bore već dvije godine.
Prema njezinim riječima, pritiskom udruga i građana dosad je zaustavljena realizacija 12 projekata, dok bi farma Veliki Pažut, dobije li uporabnu dozvolu, mogla godišnje uzgajati 1,8 milijuna pilića.
Upozorila je na moguće onečišćenje tla, zraka i vodotokova te ustvrdila da postojeće procjene utjecaja na okoliš nedovoljno obrađuju dugoročne posljedice, uključujući nakupljanje nitrata, fosfata, antibiotika i životinjskog otpada.
Kristina Pongrec iz građanske inicijative Legrad – Donja Dubrava naglasila je da se farma nalazi unutar UNESCO-ova prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, okružena sa sedam zaštićenih područja, među kojima su tri područja ekološke mreže Natura 2000.
Upozorila je da se manje od dva kilometra nizvodno nalazi mađarski Nacionalni park Duna-Drava, zbog čega smatra nužnim procijeniti i prekogranični utjecaj farme. Prema njezinim riječima, dokumentacija nedovoljno obrađuje utjecaj na okolna zaštićena područja, postupanje s otpadnim vodama i stajskim gnojem te povezanu infrastrukturu.
Istaknula je da se stanovnici Legrada i Donje Dubrave već tijekom pokusnog rada žale na neugodne mirise koji se, prema njihovim tvrdnjama, osjećaju i dva kilometra od farme, kao i na pojačan promet i oštećenja infrastrukture.
Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman upozorio je i na problem dobrobiti životinja u intenzivnom uzgoju, ocijenivši da takav način proizvodnje predstavlja opterećenje za okoliš i lokalnu zajednicu.
Predstavnici udruga naglasili su da farma još nema uporabnu dozvolu te da će nastaviti pratiti njezin rad i zahtijevati dostupnost dokumentacije i učinkovit inspekcijski nadzor.
Najavili su i prosvjed protiv megafarmi pod nazivom „Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi“, koji će se održati u subotu, 17. listopada, u Koprivnici. Prosvjedna povorka krenut će u 11 sati prema središtu grada, gdje je predviđen program s govorima i glazbenim nastupima.
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