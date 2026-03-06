Usklađivanje mirovina: Dok Hrvati čekaju "mrvice", susjedi već dobili 11 posto više

Dok hrvatski umirovljenici čekaju travanj da dobiju dva posto veće mirovine, u susjednoj BiH usklađivanje je već donijelo povišice od 11 posto
Kako piše portal mirovina.hr, umirovljenicima u BiH u četvrtak je uz mirovine isplaćena i razlika do 11,26 posto, koliko stvarno usklađivanje iznosi.
Portal problematizira činjenicu da hrvatski umirovljenici moraju pričekati travanj kako bi im bila isplaćena 2,68 posto viša primanja, iako je stopa usklađivanja mirovina od siječnja već poznata.
Usklađivanje je izračunato prema novoj zakonskoj formuli koja kombinira rast plaća i inflaciju u omjeru 60:40, pri čemu su u obzir uzeti rast prosječne bruto plaće od 16,3 posto i rast potrošačkih cijena od 3,7 posto.
Blok umirovljenici zajedno kritizira HZMO
Mirovina.hr podsjeća kako je stranka 'Blok umirovljenici zajedno' optužila Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da namjerno odgađa isplatu usklađivanja te da su to mogli napraviti već sada u ožujku.
Najniža mirovina povećana je s 306,41 eura na 341 euro, zajamčena mirovina s 365,69 eura na 406,88 eura, dok je najviša mirovina porasla s 1.532,19 eura na 1.704,66 eura.
Prosječna mirovina iz prosinca prošle godine, koja služi kao temelj za izračun najnižih mirovina za nove umirovljenike, nakon usklađivanja iznosi 370,36 eura.
