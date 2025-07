Uskok optužio 12 ljudi za šverc skoro 10 tona duhana: Zaradili 254.000 eura, ovo su detalji!

U okviru realizacije tog plana I. okr. je od ilegalnih dobavljača, posredstvom VII. i XII. okr., nabavljao veće količine duhana i cigareta koji su mu dostavljani na adresu prebivališta. Za njihovo preuzimanje, prijevoz i prodaju angažirao je II. do VI. okr. te XI. okr., koji su ih potom dostavljali na sajmove u Jastrebarskom, Jakuševcu, Sesvetama, Samoboru i Velikoj Gorici. Na tim sajmovima je I. okr. prodavao duhan i cigarete, kao i II. do VI. okr. te XI. okr. po njegovim uputama. Osim toga je I. okr. duhan i cigarete nudio na prodaju putem telefona, kao i II., IV. i V. okr. po njegovim uputama, a tako prodani duhan i cigarete su II. do VI. okr. te XI. okr. dostavljali kupcima.