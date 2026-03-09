Uskok podigao optužnicu zbog namještanja natječaja u Novalji i Dugoj Resi

U slučaju kojem je obuhvaćeno šestero okrivljenika i jedna tvrtka, Uskok tereti vlasnika jednog obrta iz Duge Rese da je dogovorio s pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo, razvoj i EU fondove u tom gradu Mladenom Rakočevićem da mu namjesti pobjedu na javnom natječaju za izvođenje radova na signalizacije.