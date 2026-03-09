Oglas

LAŽNE SKUPLJE PONUDE

Uskok podigao optužnicu zbog namještanja natječaja u Novalji i Dugoj Resi

author
N1 Info
|
09. ožu. 2026. 11:03
PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Uskok je, nakon provedene istrage, pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana, među kojima su gradski pročelnici iz Duge Rese i Novalje, i jedne tvrtke zbog namještanja natječaja za izradu signalizacije i prometnog elaborata.

Oglas

Riječ je o istrazi čiji su akteri uhićeni u lipnju prišle godine, kao i četvorica iz odvojenog slučaja u kojem je Uskok ranije pokrenuo istragu protiv direktora u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića te profesora prometnih znanosti Anđelka Šćukanca i Darka Babića.

U slučaju kojem je obuhvaćeno šestero okrivljenika i jedna tvrtka, Uskok tereti vlasnika jednog obrta iz Duge Rese da je dogovorio s pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo, razvoj i EU fondove u tom gradu Mladenom Rakočevićem da mu namjesti pobjedu na javnom natječaju za izvođenje radova na signalizacije.

Lažne ponude više cijene

U Uskoku preciziraju kako je plan bio da se pozivi za dostavu ponuda pošalju njegovu obrtu, ali i drugima koji će namjerno dostaviti skuplje ponude.

Prema dogovoru, član trgovačkog društva iz Svete Nedelje dostavio je ponudu s višom cijenom pa je obrt iz Duge Rese izabran s ponudom od 77.816 eura, dok je konkurentska iznosila preko 88.254 eura.

Po sličnom scenariju odigrao se i slučaj u Novalji gdje je direktorica tvrtke iz Zagreba tražila od pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav u Gradu Novalji Antu Dabu da osigura pobjedu njezinoj tvrtki na natječaju za izradu prometnog elaborata, također slanjem poziva i onima koji će dostaviti skuplje ponude.

Na natječaju je ponovno tvrtka iz Svete Nedelje sudjelovala s višom ponudom od 27.375 eura pa je tvrtka iz Zagreba pobijedila s ponudom od 22.250 eura.

Pročitajte još

Teme
Novalja Uskok duga resa namještanje natječaja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ