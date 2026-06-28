Uskoro počinju ljetna sezonska sniženja. "Budite oprezni spram krasnih slika u web trgovinama"

Sezonsko sniženje provodi se i na internetu, u web trgovinama gdje je povrat robe drugačije reguliran nego pri kupovini u fizičkim trgovinama. Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od primitka robe bez navođenja razloga, uz uvjet da poštuje zakonske uvjete povrata. Putem maila treba obavijestiti trgovca da raskida ugovor i vraća robu o svom trošku, a trgovac treba odmah potvrditi primitak maila te je obvezan vratiti novac kupcu najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe.