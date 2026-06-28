OD 1. SRPNJA
Uskoro počinju ljetna sezonska sniženja. "Budite oprezni spram krasnih slika u web trgovinama"
U srijedu, 1. srpnja, službeno počinju ljetna sezonska sniženja i još jedna prilika za kupovinu odjeće, obuće, tehnike i drugih proizvoda po povoljnijim cijenama.
Prema Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja koje je Ministarstvo gospodarstva donijelo 2022. godine, ljetno sezonsko sniženje, kao i zimsko koje počinje 27. prosinca, može trajati najdulje 60 dana.
Pritom je najvažnije pravilo da u sklopu sezonskog sniženja trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo uz sniženu cijenu proizvoda istaknuti i cijenu istog koja je vrijedila tijekom 30 dana prije sniženja.
U slučaju da tijekom 60 dana trajanja sezonskog sniženja ne proda svu robu ponuđenu na sniženju, trgovac može nastaviti s njenom prodajom po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha ističući isključivo tu cijenu. No tada se prodaja te robe više ne smije reklamirati kao sezonsko sniženje.
Što bi trebalo provjeriti prije kupnje?
Dobro je znati i da za robu s nekim materijalnim nedostatkom, kupljenom na sezonskom sniženju, također vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima. To konkretno znači da trgovci odgovaraju za sve takve nedostatke u roku od dvije godine od dana kupnje, osim za proizvode s greškom.
Najavljujući na svojim stranicama predstojeće ljetno sezonsko sniženje, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača podsjeća kako kod kupnje u fizičkim trgovinama trgovac nema zakonsku obvezu prihvatiti povrat ispravnog proizvoda, niti vratiti novac. Mogućnost zamjene ili povrata ovisi o dobroj volji trgovca i pravilima koje donosi svaki trgovac za sebe. Stoga vrijedi preporuka potrošačima da prije kupnje provjere prihvaća li trgovac povrat robe, u kojem roku je povrat moguć te vraća li novac ili izdaje zamjenski proizvod, odnosno poklon-bon.
Koji su znaci lažne online trgovine?
Sezonsko sniženje provodi se i na internetu, u web trgovinama gdje je povrat robe drugačije reguliran nego pri kupovini u fizičkim trgovinama. Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od primitka robe bez navođenja razloga, uz uvjet da poštuje zakonske uvjete povrata. Putem maila treba obavijestiti trgovca da raskida ugovor i vraća robu o svom trošku, a trgovac treba odmah potvrditi primitak maila te je obvezan vratiti novac kupcu najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe.
Što se tiče online kupovine, predsjednica HUZP-a Ana Knežević ističe važnost opreza spram oglasa na društvenim mrežama i nepoznatim internetskim trgovinama, naročito kada "nude krasne fotografije proizvoda po izrazito niskim cijenama".
"Loši prijevodi, gramatičke pogreške i nedostatak kontaktnih podataka često su znak da se radi o nepouzdanoj ili lažnoj trgovini", napominje.
Sniženja u nekim web trgovinama već traju
Neki trgovci već su počeli s akcijskim prodajama u web trgovinama ili ih najavili uoči 1. srpnja i službenog početka ljetnog sezonskog sniženja. Calzedonia ima pretprodajni (presale) popust od 30 posto koji, kako stoji na stranicama tog talijanskog brenda čarapa, kupaćih kostima i tajica - kupcima omogućuje raniji pristup kupnji proizvoda uz povoljniju cijenu. Mango također nudi online pretprodajni popust do 50 posto.
Lesnina i JYSK najavili su ljetne sezonske popuste s uštedama i do 70 posto. Sport Vision i H&M do 50 posto u trgovinama i online, a Europa 92 u svojim trgovinama ima predsezonsko i rano ljetno sniženje s popustima do 40 posto na odabrane artikle najavljujući dodatna sniženja 1. srpnja.
Lani 45 prekršaja u 220 nadzora
Sve uočene nepravilnosti i eventualne primjere nepoštenih praksi poput lažnog oglašavanja sniženja, potrošači mogu prijaviti Tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata - osobno, pisanim putem (Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb) ili putem online obrasca za podnošenje prijave.
Prošle godine u srpnju i kolovozu, tijekom ljetnog sezonskog sniženja, Tržišna inspekcija obavila je 220 inspekcijskih nadzora utvrdivši 45 prekršaja.
Najviše ih se odnosilo na neisticanje ili nepravilno isticanje cijena tijekom trajanja ljetnog sezonskog sniženja, a utvrđeno je i pet slučajeva nepoštene poslovne prakse koja se odnosila na zavaravanje potrošača u pogledu cijena proizvoda ili načina na koji je cijena proizvoda izračunata pa je bila ista ili veća od najniže cijene koju je trgovac primjenjivao tijekom 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare