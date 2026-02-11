Uzinić: Pretvorili smo kanonizaciju Stepinca u političko pitanje

„Vjera, vjerski simboli i poruke tada postaju sredstvo borbe protiv drugih, a ne put obraćenja i evangelizacije drugih”, rekao je, istaknuvši da je upravo tu vidljiva aktualnost Stepinčeva svjedočanstva. “Bio je domoljub, ali nije bio nacionalist. I zato nije ništa drugo nego li zloupotreba njegovog imena i djela njegovo pretvaranje u nacionalni simbol i u sredstvo za promicanje populističkih ideja koje u drugim ljudima, narodima i vjerama vide neprijatelje, a ne prepoznaju braću i sestre. Stepinac je osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam kao i komunizam“, rekao je nadbiskup Uzinić.