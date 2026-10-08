Oglas

pojedincima i organizacijama

Milanović na Pantovčaku uručio odlikovanja: Ovdje su ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća i ljubavi

author author
N1 Info , Vanja Deželić
|
08. lis. 2026. 12:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Zoran Milanović
N1

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručit će danas odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva

Oglas

Tom prilikom Milanović se prigodno obraća okupljenima.

"Uvijek je nezgodno sažeti poruku u nekoliko rečenicu kad je oko mene toliko stručnih i toliko različitih ljudi. Bilo bi idealno kad bih svima mogao posebno uručiti odlikovanja", započeo je Milanović pa nastavio:

"Ovdje su ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća i ljubavi. S obzirom da nikoga ne mogu posebno izdvojiti, svima vam od srca čestitam. Hvala što ste se odazvali, imate moje duboko poštovanje. Ovo je mali znak pažnje koji država Hrvatska može pokazati prema vama."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kultura odlikovanja pantovčak zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ