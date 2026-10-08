pojedincima i organizacijama
Milanović na Pantovčaku uručio odlikovanja: Ovdje su ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća i ljubavi
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručit će danas odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva
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Tom prilikom Milanović se prigodno obraća okupljenima.
"Uvijek je nezgodno sažeti poruku u nekoliko rečenicu kad je oko mene toliko stručnih i toliko različitih ljudi. Bilo bi idealno kad bih svima mogao posebno uručiti odlikovanja", započeo je Milanović pa nastavio:
"Ovdje su ljudi koji su u svoj rad uložili desetljeća i ljubavi. S obzirom da nikoga ne mogu posebno izdvojiti, svima vam od srca čestitam. Hvala što ste se odazvali, imate moje duboko poštovanje. Ovo je mali znak pažnje koji država Hrvatska može pokazati prema vama."
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