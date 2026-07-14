'Politička poruka'
Orešković o Plenkoviću u Parizu: Hrvatsku je doveo do toga da gleda u leđa Vučiću
Dalija Orešković je oštro kritizirala odlazak premijera Andreja Plenkovića na vojnu paradu u Parizu, ustvrdivši da je svojim potezima narušio ugled Hrvatske i prekršio ustavni okvir vođenja vanjske politike.
Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na odlazak premijera Andreja Plenkovića na vojnu paradu u Parizu, održanu povodom obilježavanja Dana pada Bastille i francuskog državnog praznika 14. srpnja.
"Plenković je svoju taštinu pokušao prikazati kao nacionalni interes, pa je Hrvatsku doveo do toga da gleda u leđa Aleksandra Vučića.
Hrvatska zaslužuje više od toga. Zaslužuje vlast koja poštiva Ustav. Zaslužuje Ustavni sud koji ne šuti kada Ustav krše Plenković i HDZ. Zaslužuje institucije koje rade svoj posao i međusobno surađuju.
Zaslužuje da pobjedničku vojsku nitko ne koristi za unutarnje političke obračune. Na kraju, zaslužuje i to da naše mjesto na međunarodnoj pozornici ne određuje nečija osobna ambicija. Hrvatska danas na paradi promocije koalicije voljnih nije imala ništa od toga", objavila je zastupnica na Facebooku.
Orešković je ustvrdila da Ustav Republike Hrvatske propisuje kako vanjsku politiku zajednički oblikuju predsjednik Republike i Vlada te da, u slučaju izostanka dogovora, premijer nije smio sudjelovati na događaju u Parizu.
"Ustav RH propisuje da se vanjska politika sukreira između predsjednika Republike i Vlade. Ako dogovora nema, a ovdje ga nije bilo, Plenković nije smio niti biti tamo. Plenković je, da bi zadovoljio vlastiti ego i taštinu, prekršio ustavnu arhitekturu države, a u tome mu je svojom šutnjom, neočitovanjem i nereagiranjem pomogao i Ustavni sud. To pokazuje da Hrvatska ima krnji Ustavni sud, krnji po hrabrosti, dosljednosti i odabiru situacija u kojima će upozoravati na kršenje ustava. Hrvatska je država krnje ustavnosti", napisala je.
'Slika vojne parade u Parizu je slika Aleksandra Vučića u prvom redu, a Plenkovića negdje iza'
Govoreći o sudjelovanju hrvatske specijalne policije na paradi, Orešković je poručila da se javnosti pokušava prikazati kako policija može predstavljati Hrvatsku jednako kao i Hrvatska vojska, što, smatra, nije moguće.
"Hrvatska vojska nije bilo kakva vojska. To je pobjednička vojska koja je u Domovinskom ratu obranila Hrvatsku. Takvu vojsku ne može zamijeniti administrativna odluka premijera da ATJ Lučko iskoristi kao svoj politički rekvizit, kako bi na međunarodnoj pozornici sakrio da u pitanju vojske nema ovlasti s kojima se mislio kititi."
Dodala je da raspored uzvanika na svečanosti šalje jasnu političku poruku. "Slika vojne parade u Parizu je slika Aleksandra Vučića u prvom redu, a Plenkovića negdje iza.
To nije pitanje sujete, nego političke poruke. Plenkovića koji nas uvjerava da zbog njega Hrvatska igra veliku europsku ulogu, treba pitati kada se vrati, kako to da se ta veličina nije vidjela kada su se dijelila mjesta na ovako važnim ceremonijalnim događanjima.
Nije nevažno tko je u prvom, a tko u drugom redu. Aleksandar Vučić je političar koji godinama sustavno urušava demokratske standarde u Srbiji. Guši neovisne medije, vrši pritisak na institucije i građane. I dok ti građani mjesecima protestiraju tražeći upravo ono na čemu je nekada počivala ideja Europske unije, a to je vladavina prava i odgovornost vlasti, Macron tog autokratu stavlja na počasno mjesto. Kakva je to politička poruka?"
'Plenković je doživio jedan od većih političkih poraza'
Orešković smatra da takav potez pokazuje kako se europski lideri udaljavaju od vrijednosti koje zagovaraju te ističe da države, unatoč političkim porukama o zajedništvu, prije svega štite vlastite interese.
"To je poruka da su oni koji sebe predstavljaju kao da su europski lideri, izgubili kompas o tome što su europske vrijednosti.
Macron voli govoriti o zajedništvu, europskom vodstvu i tzv. koaliciji voljnih. A u isto vrijeme Francuska angažira jake sigurnosne snage zbog utakmice Francuska - Španjolska koja je procijenjena kao događaj visokog sigurnosnog rizika.
Drugim riječima, kada završe politički govori, na teren izlazi stvarnost. Države prije svega štite svoje interese. Savezništva postoje dok odgovaraju nacionalnim interesima. U tom kontekstu bi i Hrvatska trebala voditi vanjsku politiku koja počiva na vlastitom Ustavu i dostojanstvu, a ne na potrebi taštih pojedinaca sa se fotografiraju na svečanostima i predstavljaju sebe važnijima nego što je njihova stvarna politička težina. Plenković je danas doživio jedan od svojih većih političkih poraza", poručila je Orešković na Facebooku.
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