Orešković o Plenkoviću u Parizu: Hrvatsku je doveo do toga da gleda u leđa Vučiću

"Ustav RH propisuje da se vanjska politika sukreira između predsjednika Republike i Vlade. Ako dogovora nema, a ovdje ga nije bilo, Plenković nije smio niti biti tamo. Plenković je, da bi zadovoljio vlastiti ego i taštinu, prekršio ustavnu arhitekturu države, a u tome mu je svojom šutnjom, neočitovanjem i nereagiranjem pomogao i Ustavni sud. To pokazuje da Hrvatska ima krnji Ustavni sud, krnji po hrabrosti, dosljednosti i odabiru situacija u kojima će upozoravati na kršenje ustava. Hrvatska je država krnje ustavnosti", napisala je.