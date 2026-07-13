Holy o "gladijatorskom sukobu" Milanovića i Plenkovića: Građanima je svejedno

Bivša ministrica i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko vojnog mimohoda u Parizu, oporbenu kampanju "Plenkovićeva inflacija" i druge aktualnosti

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