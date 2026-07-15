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"PARADA LICEMJERNIH"

Kosor zbog Vučića žestoko kritizirala mimohod u Parizu: Što je tamo radio onaj koji je haračio po Glini?

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N1 Info
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15. srp. 2026. 16:11
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Aleksandar Vučić
AFP / LUDOVIC MARIN

Bivša premijerka Jadranka Kosor kritizirala je sudjelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na vojnoj paradi zemalja tzv. Koalicije voljnih u Londonu, kojoj su nazočili brojni europski čelnici i predstavnici država koje podupiru Ukrajinu u obrani od ruske agresije.

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Među njima je bio i premijer Andrej Plenković, smješten u drugi red, iza Vučića...

Kosor se oglasila platformi X, gdje je propitala zašto je predsjednik Srbije, zemlje koja nije članica Europske unije ni NATO-a te održava bliske odnose s Rusijom, bio uopće pozvan na događaj.

"E da, zaista; kako to da je predsjednik države prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih? Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih", napisala je Kosor.

Njezina reakcija uslijedila je nakon što je Vučić prisustvovao vojnom mimohodu u Londonu zajedno s čelnicima država koje podupiru Ukrajinu, što je izazvalo brojne reakcije u dijelu javnosti zbog odnosa Srbije prema Rusiji i odbijanja Beograda da se pridruži europskim sankcijama Moskvi.

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Teme
aleksandar vučić andrej plenković jadranka kosor koalicija voljnih mimohod u parizu
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