Fenomenologija SP-a
Lalić: Logično je da će big business ući u Svjetsko prvenstvo, a tek u Americi... I mi smo dio te priče!
Sociolog Dražen Lalić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o nogometu kao globalnom i sociološkom fenomenu.
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Što je nogomet postao i je li komercijaliziran?
"Nogomet na ovom prvenstvu mi je zanimljiv i to jako. Gotovo da ne propuštam niti jednu utakmicu i vidio sam divne golove, obrane vratara, ali nogomet nije samo ono što se događa na terenu. Postoje različiti akteri i publika, ali i posrednici - treneri, menadžeri, čelni ljudi organizacija. To je suvremeni nogomet, koji onda ima najveću izložbu svoji proizvoda, simbola i vrijednosti, rituala na Svjetskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo nije samo najveći sportski događaj nego i najveći kulturni događaj u svijetu. Ove godine ne bih rekao da je Svjetsko prvenstvo najvažniji događaj nego rat na Bliskom istoku. Prije četiri godine je Svjetsko prvenstvo bilo najvažniji događaj, a sve to je jedan moderni razvoj", objasnio je Dražen Lalić.
Dodaje da se radi o jako dugoj tradiciji: "Logično je za očekivati da će big business ući u sve to, ulazi i u Kataru, Francuskoj, a tek u Americi - oni sve shvaćaju kao business. Europljani mogu to osuđivati, ali i mi smo dio te priče. Jako su čudna zgražanja nekih naših aktera na uplitanje politike u nogomet, to je bizarno."
Komentirao je i poništen crveni karton američkom nogometašu Balogunu: "Čovjek se razlikuje od ovce u tome što kada mu napraviš neko zlo, onda čovjek reagira na to. Ovdje nema osnove za pritužbe, oni to promatraju iz konteksta u kojem su pustili svoju demokraciju. Demokracija je prepuštena na milost i nemilost čovjeku koji nema demokratsku idejnu osnovu, ali on je osvojio rekordni broj glasova. Naravno da to dovodi do ogromnog nerazumijevanja u Europi gdje se demokracija, nogomet i sport drugačije shvaćaju u većini zemalja nego u Americi. Imamo Svjetsko prvenstvo koje je u tri zemlje, ali dominantno u SAD-u. To je Svjetsko prvenstvo prema američkim vrijednostima, obrascima ponašanja i uvjetovano njihovom političkom situacijom u kojoj jedan čovjek dominira."
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