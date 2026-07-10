Lalić: Logično je da će big business ući u Svjetsko prvenstvo, a tek u Americi... I mi smo dio te priče!

Komentirao je i poništen crveni karton američkom nogometašu Balogunu: "Čovjek se razlikuje od ovce u tome što kada mu napraviš neko zlo, onda čovjek reagira na to. Ovdje nema osnove za pritužbe, oni to promatraju iz konteksta u kojem su pustili svoju demokraciju. Demokracija je prepuštena na milost i nemilost čovjeku koji nema demokratsku idejnu osnovu, ali on je osvojio rekordni broj glasova. Naravno da to dovodi do ogromnog nerazumijevanja u Europi gdje se demokracija, nogomet i sport drugačije shvaćaju u većini zemalja nego u Americi. Imamo Svjetsko prvenstvo koje je u tri zemlje, ali dominantno u SAD-u. To je Svjetsko prvenstvo prema američkim vrijednostima, obrascima ponašanja i uvjetovano njihovom političkom situacijom u kojoj jedan čovjek dominira."