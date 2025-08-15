Oglas

Udar groma

Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Braču: U pomoć stigao i kanader

author
Hina
|
15. kol. 2025. 06:55
>
08:33
Požar na Braču
Dalmacija Danas

Udar groma izazvao je požar na predjelu Podhumlja iznad Milne na otoku Braču gdje gori borova šuma, ali vatra ne ugrožava kuće, izvijestili su u četvrtak navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

Oglas

"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru," rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.

Situacija na požarištu od jutra je pod nadzorom vatrogasaca, a u pomoć je stigao i kanader.

Teme
Brač Požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ