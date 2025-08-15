Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Braču: U pomoć stigao i kanader

Dalmacija Danas

Udar groma izazvao je požar na predjelu Podhumlja iznad Milne na otoku Braču gdje gori borova šuma, ali vatra ne ugrožava kuće, izvijestili su u četvrtak navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru," rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.

Situacija na požarištu od jutra je pod nadzorom vatrogasaca, a u pomoć je stigao i kanader.